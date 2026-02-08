Як гурт Ziferblat переживає блекаути — учасники зізналися

Учасники гурту Ziferblat зізналися, як переживають блекаути
Блекаути цієї зими зачепили всю Україну. В деяких областях світло є лише по 2-3 години на добу, тож доводиться вигадувати різні лайфхаки, аби легше пережити відключення. Не стали винятком і українські зірки, зокрема, гурт Ziferblat.
Як справляються з блекаутами, учасники гурту розповіли у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік під час Нацвідбору на Євробачення-2026 у суботу, 7 лютого.
Як гурт Ziferblat справляється з блекаутами
"Останні п'ять днів я жив у бабусі, в неї є бойлер. Це такий мій секрет", — поділився барабанщик гурту Федір Ходаков.
Учасники гурту зазначили, що поки немає світла, вони займаються іншими справами. Як й більшість українців, вони просто чекають, поки з'явиться електроенергія.
"Як справляємось? Чесно, не знаю. Насправді на це ніхто не відповість. Якось потихеньку. І головне, що в нас ще не так все й погано. Є люди, в яких ще набагато гірше", — зазначив вокаліст Ziferblat Данило Лещинський.
Він також додав, що очікував на творче натхення через відсутність світла. Однак цього не сталося.
"Я думав, що щось народжується від мук і болю, але насправді ні", — додав Данило Лещинський.
