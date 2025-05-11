В Базеле к Евровидению открыли пресс-центр — фото

В Базеле открыли пресс-центр Евровидения — фото и видео
В швейцарском городе Базель в воскресенье, 11 мая, открыли пресс-центр к песенному конкурсу "Евровидение-2025". Так в городе ожидают большое количество представителей СМИ из разных стран.
Об этом с места сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Пресс-центр в Базеле
Известно, что на Евровидение в этом году в Базель приедут гости из 80 стран мира. Поклонники конкурса уже съезжаются в город накануне его проведения.
Пресс-центр расположен рядом с главной ареной St. Jakobshalle станет ключевой площадкой для журналистов и представителей делегаций.
Отметим, что стартует Евровидение 13 мая. Его темой стала Unity Shapes Love, что означает "Единство формирует любовь".
Символом шоу выбрали сердце — как метафору единения, силы эмоций и музыки, которая стирает границы между людьми из разных уголков Земли.
Ранее в материале Новини.LIVE рассказали об аэропорте Базель-Мюлуз-Фрайбург в Швейцарии.
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