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В Базеле открыли пресс-центр Евровидения — фото и видео

11 мая 2025 14:53
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
В Базеле к Евровидению открыли пресс-центр — фото
Пресс-центр в Базеле. Фото: Новини.LIVE
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

В швейцарском городе Базель в воскресенье, 11 мая, открыли пресс-центр к песенному конкурсу "Евровидение-2025". Так в городе ожидают большое количество представителей СМИ из разных стран.

Об этом с места сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пресс-центр в Базеле

Известно, что на Евровидение в этом году в Базель приедут гости из 80 стран мира. Поклонники конкурса уже съезжаются в город накануне его проведения.

Пресс-центр расположен рядом с главной ареной St. Jakobshalle станет ключевой площадкой для журналистов и представителей делегаций.

Отметим, что стартует Евровидение 13 мая. Его темой стала Unity Shapes Love, что означает "Единство формирует любовь".

Символом шоу выбрали сердце — как метафору единения, силы эмоций и музыки, которая стирает границы между людьми из разных уголков Земли.

Журналісти з'їжджаються на Євробачення
Пресс-центр в Базеле. Фото: Новини.LIVE
У Базелі підготували місця для журналістів, які приїдуть на Євробачення
Пресс-центр в Базеле. Фото: Новини.LIVE
На Євробачення приїдуть журналісти 80 країн
Пресс-центр в Базеле. Фото: Новини.LIVE
Символом Євробачення-2025 стала Unity Shapes Love
Пресс-центр в Базеле. Фото: Новини.LIVE

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали об аэропорте Базель-Мюлуз-Фрайбург в Швейцарии.

Также мы сообщали, когда и где можно посмотреть Евровидение в режиме реального времени.

журналисты СМИ Швейцария конкурс Евровидение 2025
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Евровидение 2025 — где смотреть Ziferblat и других (видео) - 80x80

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