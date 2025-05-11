У Базелі до Євробачення відкрили пресцентр — фото

Пресцентр у Базелі. Фото: Новини.LIVE

У швейцарському місті Базель у неділю, 11 травня, відкрили пресцентр до пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Так у місті очікують на велику кількість представників ЗМІ з різних країн.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Пресцентр у Базелі

Відомо, що на Євробачення цього року до Базелю приїдуть гості з 80 країн світу. Шанувальники конкурсу вже з'їжджаються у місто напередодні його проведення.

Пресцентр розташований поруч із головною ареною St. Jakobshalle стане ключовим майданчиком для журналістів та представників делегацій.

Зазначимо, що стартуватиме Євробачення 13 травня. Його темою стала Unity Shapes Love, що означає "Єдність формує любов".

Символом шоу обрали серце — як метафору єднання, сили емоцій і музики, яка стирає кордони між людьми з різних куточків Землі.

Пресцентр у Базелі. Фото: Новини.LIVE

Пресцентр у Базелі. Фото: Новини.LIVE

Пресцентр у Базелі. Фото: Новини.LIVE

Пресцентр у Базелі. Фото: Новини.LIVE

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли про аеропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург у Швейцарії.

Також ми повідомляли, коли та де можна подивитися Євробачення в режимі реального часу.