Главная Евровидение Тарабарова обвинила Детское Евровидение в несправедливости

Тарабарова обвинила Детское Евровидение в несправедливости

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 16:06
Украину осудили — Тарабарова сделала громкое заявление о Детском Евровидении
Светлана Тарабарова. Фото: instagram/tarabarova

Представительница Украины на Детском Евровидении-2025 София Нерсесян с песней "Мотанка" завоевала второе место на конкурсе, который в этом году проходил в Грузии. Однако баллы судей были несправедливыми.

Об этом заявила певица и продюсер Нацотбора на Детское Евровидение-2025 Светлана Тарабарова в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

Читайте также:

Тарабарова заявила, что Украину несправедливо оценили на Евровидении

По словам Тарабаровой, Украина не победила на Детском Евровидении-2025 несправедливо. Софию Нерсесян высоко оценили зрители, но судьи поставили низкие баллы.

"Первые 15 минут мы с командой были очень разъярены. Я даже плакала и София тоже. 100% — это политика, как взрослое, так и детское Евровидение", — заявила Тарабарова.

Она добавила, что считает песню "Мотанка", с которой выступала представительница Украины, достойной победы.

"У нас был суперхит. Эту песню пели все делегации. Конечно, мы хотели победить. Нас очень удивили низкие оценки от жюри. Особенно от соседей (Польши. — Ред.) получить ноль баллов — это очень больно", — призналась продюсер.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменилась жизнь Софии Нерсесян после Евровидения. Девушка откровенно призналась.

Также мы рассказывали о том, что Франция отказалась проводить Детское Евровидение-2026. Общественный вещатель назвал причину.

Евровидение дети Светлана Тарабарова конкурс Евровидение 2025
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
