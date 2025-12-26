Украину осудили — Тарабарова сделала громкое заявление о Детском Евровидении

Светлана Тарабарова. Фото: instagram/tarabarova

Представительница Украины на Детском Евровидении-2025 София Нерсесян с песней "Мотанка" завоевала второе место на конкурсе, который в этом году проходил в Грузии. Однако баллы судей были несправедливыми.

Об этом заявила певица и продюсер Нацотбора на Детское Евровидение-2025 Светлана Тарабарова в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

Тарабарова заявила, что Украину несправедливо оценили на Евровидении

По словам Тарабаровой, Украина не победила на Детском Евровидении-2025 несправедливо. Софию Нерсесян высоко оценили зрители, но судьи поставили низкие баллы.

"Первые 15 минут мы с командой были очень разъярены. Я даже плакала и София тоже. 100% — это политика, как взрослое, так и детское Евровидение", — заявила Тарабарова.

Она добавила, что считает песню "Мотанка", с которой выступала представительница Украины, достойной победы.

"У нас был суперхит. Эту песню пели все делегации. Конечно, мы хотели победить. Нас очень удивили низкие оценки от жюри. Особенно от соседей (Польши. — Ред.) получить ноль баллов — это очень больно", — призналась продюсер.

