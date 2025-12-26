Україну засудили — Тарабарова зробила гучну заяву про Дитяче Євробачення

Світлана Тарабарова. Фото: instagram/tarabarova

Представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 Софія Нерсесян з піснею "Мотанка" виборола друге місце на конкурсі, який цьогоріч відбувався у Грузії. Однак бали суддів були несправедливими.

Про це заявила співачка та продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025 Світлана Тарабарова у коментарі для проєкту "Ранок у великому місті".

Тарабарова заявила, що Україну несправедливо оцінили на Євробаченні

За словами Тарабарової, Україна не перемогла на Дитячому Євробаченні-2025 несправедливо. Софію Нерсесян високо оцінили глядачі, але судді поставили низькі бали.

"Перші 15 хвилин ми з командою були дуже розлючені. Я навіть плакала і Софія теж. 100% — це політика, як доросле, так і дитяче Євробачення", — заявила Тарабарова.

Вона додала, що вважає пісню "Мотанка", з якою виступала представниця України, вартою перемоги.

"У нас був суперхіт. Цю пісню співали усі делегації. Звичайно, ми хотіли перемогти. Нас дуже здивували низькі оцінки від журі. Особливо від сусідів (Польщі. — Ред.) отримати нуль балів — це дуже боляче", — зізналася продюсерка.

