Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Софія Нерсесян зізналася, як змінилося життя після Євробачення

Софія Нерсесян зізналася, як змінилося життя після Євробачення

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 12:31
Дитяче Євробачення-2025 — Софія Нерсесян розповіла про життя після конкурсу
Софія Нерсесян. Фото: facebook/suspilne.eurovision

Українка Софія Нерсесян, яка здобула друге місце на Дитячому Євробаченні-2025, розповіла про те, як змінилося її життя після конкурсу. Дівчина також поділилася тим, кого вважає фаворитом на дорослому Нацвідборі-2026.

Про це Софія Нерсесян розповіла у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реклама
Читайте також:

Софія Нерсесян розповіла про Дитяче Євробачення-2025

Дівчина зізналася, що її життя після конкурсу справді змінилося. Зараз юна артистка активно дає концерти.

"Дуже все круто. Багато концертів, ось вже третій підряд. Я дуже люблю виступати. Графік справді важкий, але попри це мені все подобається", — поділилася враженнями Софія.

Напередодні дівчина виступила на церемонії, присвяченій Почесним амбасадорам України. Участь у заході також взяли перша леді Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, дипломати, митці, спортсмени та інші відомі українці. Софія Нерсесян зазначила, що таке запрошення стало честю для неї.

"Дуже круто виступати перед такою поважною публікою. Дуже приємно було те, що мене туди запросили. Я не можу сказати, що нервувалася, адже вже звикла до такого після Євробачення", — додала юна співачка.

Дівчина також назвала фаворитів на Національному відборі на Євробачення-2026. Вона зазначила, що вболіває за усіх, але декого зі співаків таки виділила.

"Мої фаворити — Molodi, Jerry Heil та Monokate", — зізналася артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці встановили рекорд під час Дитячого Євробачення-2025. Такого не було з 2014 року.

Також ми розповідали про те, що Франція відмовилася проводити Дитяче Євробачення. Суспільний мовник заявив, що справа у грошах.

Євробачення музика шоу-бізнес конкурс Євробачення 2025
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації