Дитяче Євробачення-2025 — Софія Нерсесян розповіла про життя після конкурсу

Софія Нерсесян. Фото: facebook/suspilne.eurovision

Українка Софія Нерсесян, яка здобула друге місце на Дитячому Євробаченні-2025, розповіла про те, як змінилося її життя після конкурсу. Дівчина також поділилася тим, кого вважає фаворитом на дорослому Нацвідборі-2026.

Про це Софія Нерсесян розповіла у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Софія Нерсесян розповіла про Дитяче Євробачення-2025

Дівчина зізналася, що її життя після конкурсу справді змінилося. Зараз юна артистка активно дає концерти.

"Дуже все круто. Багато концертів, ось вже третій підряд. Я дуже люблю виступати. Графік справді важкий, але попри це мені все подобається", — поділилася враженнями Софія.

Напередодні дівчина виступила на церемонії, присвяченій Почесним амбасадорам України. Участь у заході також взяли перша леді Олена Зеленська, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, дипломати, митці, спортсмени та інші відомі українці. Софія Нерсесян зазначила, що таке запрошення стало честю для неї.

"Дуже круто виступати перед такою поважною публікою. Дуже приємно було те, що мене туди запросили. Я не можу сказати, що нервувалася, адже вже звикла до такого після Євробачення", — додала юна співачка.

Дівчина також назвала фаворитів на Національному відборі на Євробачення-2026. Вона зазначила, що вболіває за усіх, але декого зі співаків таки виділила.

"Мої фаворити — Molodi, Jerry Heil та Monokate", — зізналася артистка.

