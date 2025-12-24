Детское Евровидение-2025 — София Нерсесян рассказала о жизни после конкурса

София Нерсесян. Фото: facebook/suspilne.eurovision

Украинка София Нерсесян, которая получила второе место на Детском Евровидении-2025, рассказала о том, как изменилась ее жизнь после конкурса. Девушка также поделилась тем, кого считает фаворитом на взрослом Нацотборе-2026.

Об этом София Нерсесян рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Реклама

Читайте также:

София Нерсесян рассказала о Детском Евровидении-2025

Девушка призналась, что ее жизнь после конкурса действительно изменилась. Сейчас юная артистка активно дает концерты.

"Очень все круто. Много концертов, вот уже третий подряд. Я очень люблю выступать. График действительно тяжелый, но несмотря на это мне все нравится", — поделилась впечатлениями София.

Накануне девушка выступила на церемонии, посвященной Почетным послам Украины. Участие в мероприятии также приняли первая леди Елена Зеленская, министр иностранных дел Андрей Сибига, дипломаты, художники, спортсмены и другие известные украинцы. София Нерсесян отметила, что такое приглашение стало честью для нее.

"Очень круто выступать перед такой уважаемой публикой. Очень приятно было то, что меня туда пригласили. Я не могу сказать, что нервничала, ведь уже привыкла к такому после Евровидения", — добавила юная певица.

Девушка также назвала фаворитов на Национальном отборе на Евровидение-2026. Она отметила, что болеет за всех, но некоторых из певцов таки выделила.

"Мои фавориты — Molodi, Jerry Heil и Monokate", — призналась артистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы установили рекорд во время Детского Евровидения-2025. Такого не было с 2014 года.

Также мы рассказывали о том, что Франция отказалась проводить Детское Евровидение. Общественный вещатель заявил, что дело в деньгах.