Франция отказалась проводить Детское Евровидение-2026 — причина в деньгах

Победительница Детского Евровидения-2025 Лу Дельоз. Фото: Instagram

Франция не будет проводить Детское Евровидение. Несмотря на победу представительницы страны на конкурсе в 2025 году, общественный вещатель France Télévisions заявил, что отказывается от организации и проведения конкурса в 2026 году.

Об этом стало известно из бюджетного плана вещателя, который опубликовали в четверг, 19 декабря.

Почему Франция отказалась проводить Детское Евровидение-2026

Общественный вещатель отказался от проведения Детского Евровидения во Франции из-за существенных финансовых ограничений. France Télévisions стремится сэкономить 140 миллионов евро, чтобы сбалансировать бюджет на 2026 год.

Как отметили в заявлении компании, придется сократить расходы на сетку вещания и уменьшить количество программ. Кроме того, вещатель имеет целью перепродать права на трансляцию некоторых спортивных событий. Поэтому организация и проведение масштабного музыкального конкурса в эти планы не вписывается.

"France Télévisions также отказывается от проведения Детского песенного конкурса Евровидение на национальной территории в 2026 году", — говорится в сообщении.

Кто будет принимать Детское Евровидение-2026

Правила Европейского вещательного союза (EBU) предусматривают, что страна-победитель может отказаться от проведения конкурса. Ранее Франция уже пользовалась такой возможностью. После победы в 2023 году вещатель решил сосредоточиться на освещении Олимпийских игр в Париже. Поэтому право проводить Детское Евровидение получила Испания.

Теперь EBU начнет поиск новой страны-хозяина для конкурса в 2026 году. Известно, что ранее заинтересованность в проведении Детского Евровидения выражали представители Сан-Марино.

