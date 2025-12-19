Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Франція відмовилася проводити Дитяче Євробачення-2026 — причина

Франція відмовилася проводити Дитяче Євробачення-2026 — причина

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 08:31
Франція відмовилася проводити Дитяче Євробачення-2026 — причина у грошах
Переможниця Дитячого Євробачення-2025 Лу Дельоз. Фото: Instagram

Франція не буде проводити Дитяче Євробачення. Попри перемогу представниці країни на конкурсі у 2025 році, суспільний мовник France Télévisions заявив, що відмовляється від організації та проведення конкурсу у 2026 році.

Про це стало відомо з бюджетного плану мовника, який опублікували у четвер, 19 грудня.

Реклама
Читайте також:

Чому Франція відмовилася проводити Дитяче Євробачення-2026

Суспільний мовник відмовився від проведення Дитячого Євробачення у Франції через суттєві фінансові обмеження. France Télévisions прагне заощадити 140 мільйонів євро, аби збалансувати бюджет на 2026 рік.

Як зазначили у заяві компанії, доведеться скоротити витрати на сітку мовлення та зменшити кількість програм. Крім того, мовник має на меті перепродати права на трансляцію деяких спортивних подій. Відтак організація та проведення масштабного музичного конкурсу в ці плани не вписується.

"France Télévisions також відмовляється від проведення Дитячого пісенного конкурсу Євробачення на національній території у 2026 році", — йдеться у повідомленні.

Хто буде приймати Дитяче Євробачення-2026

Правила Європейської мовної спілки (EBU) передбачають, що країна-переможець може відмовитися від проведення конкурсу. Раніше Франція вже користувалася такою можливістю. Після перемоги у 2023 році мовник вирішив зосередитися на висвітленні Олімпійських ігор у Парижі. Відтак право проводити Дитяче Євробачення отримала Іспанія.

Тепер EBU почне пошук нової країни-господаря для конкурсу у 2026 році. Відомо, що раніше зацікавленість у проведенні Дитячого Євробачення висловлювали представники Сан-Марино.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який рекорд встановили українці під час Дитячого Євробачення-2025. Востаннє таке було ще 11 років тому.

Також ми розповідали про те, що українка Софія Нерсесян виборола друге місце на Дитячому Євробаченні. Дівчина поділилася подробицями про те, як проходив конкурс.

Євробачення Франція гроші бюджет конкурс
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації