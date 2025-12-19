Франція відмовилася проводити Дитяче Євробачення-2026 — причина у грошах

Переможниця Дитячого Євробачення-2025 Лу Дельоз. Фото: Instagram

Франція не буде проводити Дитяче Євробачення. Попри перемогу представниці країни на конкурсі у 2025 році, суспільний мовник France Télévisions заявив, що відмовляється від організації та проведення конкурсу у 2026 році.

Про це стало відомо з бюджетного плану мовника, який опублікували у четвер, 19 грудня.

Чому Франція відмовилася проводити Дитяче Євробачення-2026

Суспільний мовник відмовився від проведення Дитячого Євробачення у Франції через суттєві фінансові обмеження. France Télévisions прагне заощадити 140 мільйонів євро, аби збалансувати бюджет на 2026 рік.

Як зазначили у заяві компанії, доведеться скоротити витрати на сітку мовлення та зменшити кількість програм. Крім того, мовник має на меті перепродати права на трансляцію деяких спортивних подій. Відтак організація та проведення масштабного музичного конкурсу в ці плани не вписується.

"France Télévisions також відмовляється від проведення Дитячого пісенного конкурсу Євробачення на національній території у 2026 році", — йдеться у повідомленні.

Хто буде приймати Дитяче Євробачення-2026

Правила Європейської мовної спілки (EBU) передбачають, що країна-переможець може відмовитися від проведення конкурсу. Раніше Франція вже користувалася такою можливістю. Після перемоги у 2023 році мовник вирішив зосередитися на висвітленні Олімпійських ігор у Парижі. Відтак право проводити Дитяче Євробачення отримала Іспанія.

Тепер EBU почне пошук нової країни-господаря для конкурсу у 2026 році. Відомо, що раніше зацікавленість у проведенні Дитячого Євробачення висловлювали представники Сан-Марино.

