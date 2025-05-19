Солист Ziferblat показал, как укрощал волнение перед выходом на сцену "Евровидения"

Солист Ziferblat Даниил Лещинский. Фото: eurovision.tv

Солист группы Ziferblat, который в этом году представлял Украину на Евровидении, Даниил Лещинский поделился с поклонниками кадрами из личного архива. Артист показал, как настраивал себя перед грандфиналом главного музыкального события года.

Соответствующие кадры он опубликовал в TikTok.

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Ритуал Ziferblat перед выходом на сцену "Евровидения"

Артист показал зрителям небольшой ритуал перед зеркалом, который помог ему побороть сильное волнение перед выходом на сцену "Евровидения". Даниил в нарядной вышиванке несколько раз глубоко вдохнул глядя в зеркало и сказал:

"Ты знаешь, ты все умеешь. Оно все в голове. Связка тебе не помешает, ты можешь все сам. Артистизма дай, покажи. Пой с зубами. Ты это делаешь, потому что ты это знаешь — ты долго к этому шел", — произнес лидер Ziferblat.

Украинцы поддержали парня теплыми словами и поблагодарили за невероятное выступление на конкурсе.

Комментарии под видео Ziferblat. Фото: скриншот TikTok

Напомним, мы сообщали, какое место получила Украина на "Евровидении-2025". Также Новини.LIVE рассказывали, о чем песня победителя JJ. Телезрители увидели номер исполнителя в черно-белых оттенках.