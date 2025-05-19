Солист Ziferblat показал, как укрощал волнение перед выходом на сцену "Евровидения"

Солист Ziferblat растрогал кадрами, как готовился к финалу
Солист группы Ziferblat, который в этом году представлял Украину на Евровидении, Даниил Лещинский поделился с поклонниками кадрами из личного архива. Артист показал, как настраивал себя перед грандфиналом главного музыкального события года.
Соответствующие кадры он опубликовал в TikTok.
Ритуал Ziferblat перед выходом на сцену "Евровидения"
Артист показал зрителям небольшой ритуал перед зеркалом, который помог ему побороть сильное волнение перед выходом на сцену "Евровидения". Даниил в нарядной вышиванке несколько раз глубоко вдохнул глядя в зеркало и сказал:
"Ты знаешь, ты все умеешь. Оно все в голове. Связка тебе не помешает, ты можешь все сам. Артистизма дай, покажи. Пой с зубами. Ты это делаешь, потому что ты это знаешь — ты долго к этому шел", — произнес лидер Ziferblat.
@ziferblat_band
Это было так стремно, если честно🥲♬ оригинальный звук - Ziferblat
Украинцы поддержали парня теплыми словами и поблагодарили за невероятное выступление на конкурсе.
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