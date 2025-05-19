Євробачення 2025 — Україну та Ізраїль звинуватили у махінаціях з голосами

Гурт Ziferblat на "Євробаченні-2025". Фото:

Навіть після завершення "Євробачення-2025" скандали навколо конкурсу не вщухають. Іспанський мовник RTVE звинуватив Україну та Ізраїль у махінаціях із голосуванням у фіналі шоу.

Про це повідомляє видання verTele.

Реклама

Читайте також:

Іспанія вимагає переглянути голоси України та Ізраїлю

Мовник висловив занепокоєння щодо результатів глядацького голосування на конкурсі. Зокрема, на думку представників RTVE, високі бали України та Ізраїлю були зумовлені не лише виступами учасників, а й війною в обох країнах.

RTVE звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) із запитом переглянути формат телеголосування. Мовник наголосив, що коли країни підтримують не через якість номера, а з політичних чи емоційних причин, конкурс втрачає своє культурне призначення. Окрім цього, Іспанія вимагає публічного розкриття результатів голосування своїх глядачів.

"RTVE пропонує розпочати дебати щодо телеголосування, щоб оцінити, чи є поточний спосіб його проведення найкращим. Мовник вважає, що на телеголосування впливають нинішні збройні конфлікти, через що музичні змагання втрачають свою культурну сутність", — заявили в телекомпанії.

Виступ України та Ізраїлю на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv

За результатами голосування, Україна отримала 60 балів від суддів, а 158 від глядачів, що дозволило гурту Ziferblat увійти до першої десятки. Представниця Ізраїлю Юваль Рафаель також отримала від журі 60 балів, але завдяки 297 балам від глядачів змогла посісти друге місце. А ось учасниця з Іспанії Melody принесла своїй країні усього 37 балів.

Нагадаємо, після фіналу в Базелі спалахнула хвиля протестів проти участі Ізраїлю в конкурсі. Поліція була змушена застосувати проти активістів водомети та сльозогінний газ.

А також переможець "Євробачення-2025" JJ розповів, хто підтримував його на конкурсі та про написання свого скандального треку.