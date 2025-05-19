Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Іспанія звинуватила Україну в махінаціях на Євробаченні-2025 arrow

Іспанія звинуватила Україну в махінаціях на Євробаченні-2025

19 травня 2025 15:51
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 — Україну та Ізраїль звинуватили у махінаціях з голосами
Гурт Ziferblat на "Євробаченні-2025". Фото:
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Навіть після завершення "Євробачення-2025" скандали навколо конкурсу не вщухають. Іспанський мовник RTVE звинуватив Україну та Ізраїль у махінаціях із голосуванням у фіналі шоу.

Про це повідомляє видання verTele.

Реклама
Читайте також:

Іспанія вимагає переглянути голоси України та Ізраїлю

Мовник висловив занепокоєння щодо результатів глядацького голосування на конкурсі. Зокрема, на думку представників RTVE, високі бали України та Ізраїлю були зумовлені не лише виступами учасників, а й війною в обох країнах.

RTVE звернувся до Європейської мовної спілки (EBU) із запитом переглянути формат телеголосування. Мовник наголосив, що коли країни підтримують не через якість номера, а з політичних чи емоційних причин, конкурс втрачає своє культурне призначення. Окрім цього, Іспанія вимагає публічного розкриття результатів голосування своїх глядачів.

"RTVE пропонує розпочати дебати щодо телеголосування, щоб оцінити, чи є поточний спосіб його проведення найкращим. Мовник вважає, що на телеголосування впливають нинішні збройні конфлікти, через що музичні змагання втрачають свою культурну сутність", — заявили в телекомпанії.

Україну та Ізраїль звинуватили у махінації на Євробаченні-2025
Виступ України та Ізраїлю на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv

За результатами голосування, Україна отримала 60 балів від суддів, а 158 від глядачів, що дозволило гурту Ziferblat увійти до першої десятки. Представниця Ізраїлю Юваль Рафаель також отримала від журі 60 балів, але завдяки 297 балам від глядачів змогла посісти друге місце. А ось учасниця з Іспанії Melody принесла своїй країні усього 37 балів.

Нагадаємо, після фіналу в Базелі спалахнула хвиля протестів проти участі Ізраїлю в конкурсі. Поліція була змушена застосувати проти активістів водомети та сльозогінний газ.

А також переможець "Євробачення-2025" JJ розповів, хто підтримував його на конкурсі та про написання свого скандального треку.

Ізраїль скандал Україна Іспанія голосування Євробачення 2025
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:10 Єврокомісія назвала кількість біженців, які повернуться в Україну

16:10 Код з минулого — як Windows XP досі тримає сучасний світ

16:08 Одесі 610 років — активісти пройшли ходою по місту

15:57 В ОП розкрили, як росіяни поводилися під час перемовин у Стамбулі

15:55 Виключення з оперативного резерву — список підстав

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував - 80x80

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував

15:51 Зеленський зателефонував новому очільнику Румунії — про що йшлося

15:40 Опалення газовими котлами — що може змінитися для українців

15:30 Комунальні послуги — за що можна не платити у 2025 році

15:30 Байден вперше прокоментував новину про захворювання на рак

15:10 Квартири для УБД від держави — хто отримає та за яких умов

16:10 Єврокомісія назвала кількість біженців, які повернуться в Україну

16:10 Код з минулого — як Windows XP досі тримає сучасний світ

16:08 Одесі 610 років — активісти пройшли ходою по місту

15:57 В ОП розкрили, як росіяни поводилися під час перемовин у Стамбулі

15:55 Виключення з оперативного резерву — список підстав

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував - 80x80

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував

15:51 Зеленський зателефонував новому очільнику Румунії — про що йшлося

15:40 Опалення газовими котлами — що може змінитися для українців

15:30 Комунальні послуги — за що можна не платити у 2025 році

15:30 Байден вперше прокоментував новину про захворювання на рак

15:10 Квартири для УБД від держави — хто отримає та за яких умов

06:33 ВЛК без ТЦК — що потрібно знати та як діяти

16 травня

19:46 Чи дадуть переговори з РФ шанс на мир — думки одеситів

06:11 Абрикоси, черешня, мед — як морози вплинули на врожай

15 травня

20:16 Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу

05:21 Сучасні вишиванки, які вони — що обирають одесити

14 травня

22:33 Росія розуміє лише силу — нова роль України у світі

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

05:21 Знамениті херсонські кавуни — чи будуть вони доступні цього року

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

13 травня

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:19 У Москві під час параду на Красній площі впав Кремль — відео

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

13 травня 2025

20:00 Відстрочка для догляду — чи впливає пенсійний вік батьків

14 травня 2025

13:12 Ціни, яких ніхто не чекав — що віддають в АТБ на 50% дешевше

15 травня 2025

18:15 Гілки сусіда лізуть через паркан — чи можна самостійно обрізати

9 травня 2025

08:40 Модна спеція, що омолоджує — натуральна заміна ін'єкціям

14:30 Рівень "мінімалки" в Україні — що хочуть змінити з 1 липня

10 травня 2025

19:53 Найкращі мами за датою народження — у кого золоте серце

9 травня 2025

18:01 УБД можуть позбавити статусу та пільг — є три підстави

15 травня 2025

07:25 Механік назвав найнадійніше вживане авто з дизельним двигуном