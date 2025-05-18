Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Перемога Австрії на Євробаченні — JJ розповів про підтримку arrow

Перемога Австрії на Євробаченні — JJ розповів про підтримку

18 травня 2025 10:54
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка
Переможець Євробачення-2025 JJ розповів про підтримку родини
JJ на сцені Євробачення. Фото: EBU
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка

Переможець Євробачення-2025 JJ — Йоганнес Піч — розповів про підтримку, яка йому допомагала на пісенному конкурсі. За його словами, у Базелі була вся його родина, навіть 85-річний дідусь та чотиримісячна племінниця.

Про це повідомила головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка була офіційно акредитована на конкурсі цього року.

Реклама
Читайте також:

Підтримка JJ

"Любов — це найсильніша сила і будьте активними, користуйтеся своїм голосом. Ви захисник того, у що вірите. Продовжуйте боротися за те, у що вірите. Поширюйте любов", — зазначив JJ.

За його словами, після повернення до готелю найперше, що він зробить — обійме сімʼю.

"Коли я зійшов зі сцени, моя сімʼя була знизу і я зміг їх обійняти, я такий щасливий", — наголосив виконавець.

Написання пісні Wasted love

Переможець Євробачення зазначав, що на написання пісні його надихнула російська оперна співачка Анна Нетребко, яка є прихильницею диктатора РФ Володимира Путіна. Крім того, вона підтримувала окупацію України з 2014 року.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про що пісня переможця JJ. Телеглядачі побачили номер виконавця у чорно-білих відтінках.

А представники України на Євробаченні гурт Ziferblat заробили у фіналі 218 балів та посіли девʼяте місце.

Євробачення Австрія пісні конкурс Євробачення 2025
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:34 Земля в збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:30 Зеленські прибули на інавгурацію Папи Лева XIV — хто ще є

11:28 Рубіо відповів, коли Трамп зустрінеться з Путіним

11:20 Окупанти в Криму почали полювання на авто з наліпками

Text

11:09 У Ватикані розпочалася інавгурація Папи Лева XIV — прямий ефір

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував - 80x80

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував

11:00 Компенсація податків — хто може отримати у 2025 році

10:56 Російський флот зник з радарів у Чорному й Азовському морях

10:56 Польща обирає президента — хто головні претенденти

10:54 Перемога Австрії на Євробаченні — JJ розповів про підтримку

10:50 Податок на нерухомість — за який будинок можна не платити

11:34 Земля в збудженому стані — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:30 Зеленські прибули на інавгурацію Папи Лева XIV — хто ще є

11:28 Рубіо відповів, коли Трамп зустрінеться з Путіним

11:20 Окупанти в Криму почали полювання на авто з наліпками

11:00 Компенсація податків — хто може отримати у 2025 році

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував - 80x80

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував

10:56 Російський флот зник з радарів у Чорному й Азовському морях

10:56 Польща обирає президента — хто головні претенденти

10:54 Перемога Австрії на Євробаченні — JJ розповів про підтримку

10:50 Податок на нерухомість — за який будинок можна не платити

10:34 Богачук провів важкий бій, але знову переміг

06:33 ВЛК без ТЦК — що потрібно знати та як діяти

16 травня

19:46 Чи дадуть переговори з РФ шанс на мир — думки одеситів

06:11 Абрикоси, черешня, мед — як морози вплинули на врожай

15 травня

20:16 Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу

05:21 Сучасні вишиванки, які вони — що обирають одесити

14 травня

22:33 Росія розуміє лише силу — нова роль України у світі

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

05:21 Знамениті херсонські кавуни — чи будуть вони доступні цього року

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

13 травня

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:19 У Москві під час параду на Красній площі впав Кремль — відео

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

13 травня 2025

20:00 Відстрочка для догляду — чи впливає пенсійний вік батьків

14 травня 2025

13:12 Ціни, яких ніхто не чекав — що віддають в АТБ на 50% дешевше

9 травня 2025

08:40 Модна спеція, що омолоджує — натуральна заміна ін'єкціям

14:30 Рівень "мінімалки" в Україні — що хочуть змінити з 1 липня

10 травня 2025

19:53 Найкращі мами за датою народження — у кого золоте серце

9 травня 2025

18:01 УБД можуть позбавити статусу та пільг — є три підстави

15 травня 2025

18:15 Гілки сусіда лізуть через паркан — чи можна самостійно обрізати

17 травня 2025

03:55 Для цих знаків Зодіаку літо 2025 буде найщасливішим за Таро