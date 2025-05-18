Переможець Євробачення-2025 JJ розповів про підтримку родини

JJ на сцені Євробачення. Фото: EBU

Переможець Євробачення-2025 JJ — Йоганнес Піч — розповів про підтримку, яка йому допомагала на пісенному конкурсі. За його словами, у Базелі була вся його родина, навіть 85-річний дідусь та чотиримісячна племінниця.

Про це повідомила головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка була офіційно акредитована на конкурсі цього року.

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Підтримка JJ

"Любов — це найсильніша сила і будьте активними, користуйтеся своїм голосом. Ви захисник того, у що вірите. Продовжуйте боротися за те, у що вірите. Поширюйте любов", — зазначив JJ.

За його словами, після повернення до готелю найперше, що він зробить — обійме сімʼю.

"Коли я зійшов зі сцени, моя сімʼя була знизу і я зміг їх обійняти, я такий щасливий", — наголосив виконавець.

Написання пісні Wasted love

Переможець Євробачення зазначав, що на написання пісні його надихнула російська оперна співачка Анна Нетребко, яка є прихильницею диктатора РФ Володимира Путіна. Крім того, вона підтримувала окупацію України з 2014 року.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про що пісня переможця JJ. Телеглядачі побачили номер виконавця у чорно-білих відтінках.

А представники України на Євробаченні гурт Ziferblat заробили у фіналі 218 балів та посіли девʼяте місце.