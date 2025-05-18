Переможець Євробачення 2025 — виступ з відео

Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

Головний музичний конкурс Європи визначив переможця. Кришталевий кубок "Євробачення-2025" отримав представник Австрії JJ з піснею Wasted Love.

Новини.LIVE розповідають подробиці.

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Цього року на арені Санкт-Якобсгалле у швейцарському Базелі змагалися 26 країн-учасниць. За результатами голосування, найбільшу кількість балів від журі та глядачі отримала Австрія.

Країну представив співак JJ з піснею Wasted Love.

Від глядачів отримав балів 178, в той час як судді віддали йому 258 балів. Загалом для своєї країни виборов 436 балів.

Йоганнес Піч (справжнє ім'я артиста) отримав заповітну нагороду з рук минулорічних переможців NEMO та подякував своїм батькам, команді, організаторам конкурсу та усім єврофанам.

Нагадаємо, що редакція Новини.LIVE отримала офіційну акредитацію на конкурс та протягом усього конкурсу стежила за подіями із самого Базеля. Головна редакторка Олена Халік показала, що відбувалося за лаштунками "Євробачення-2025".

Окрім того, ми інформували про усе, що відбувалося в ефірі шоу в текстовій онлайн-трансляції.