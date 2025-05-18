Победитель Евровидения 2025 — выступление с видео

Евровидение-2025. Фото: eurovision.tv

Главный музыкальный конкурс Европы определил победителя. Хрустальный кубок "Евровидения-2025" получил представитель Австрии JJ с песней Wasted Love.

Новини.LIVE рассказывают подробности.

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В этом году на арене Санкт-Якобсгалле в швейцарском Базеле соревновались 26 стран-участниц. По результатам голосования, наибольшее количество баллов от жюри и зрителей получила Австрия.

Страну представил певец JJ с песней Wasted Love.

От зрителей получил баллов 178, в то время как судьи отдали ему 258 баллов. В целом для своей страны завоевал 436 баллов.

Иоганнес Пич (настоящее имя артиста) получил заветную награду из рук прошлогодних победителей NEMO и поблагодарил своих родителей, команду, организаторов конкурса и всех еврофанов.

Напомним, что редакция Новини.LIVE получила официальную аккредитацию на конкурс и в течение всего конкурса следила за событиями из самого Базеля. Главный редактор Елена Халик показала, что происходило за кулисами "Евровидения-2025".

Кроме того, мы информировали обо всем, что происходило в эфире шоу в текстовой онлайн-трансляции.