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Победа Австрии на Евровидении — JJ рассказал о поддержке

18 мая 2025 10:54
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
Победитель Евровидения-2025 JJ рассказал о поддержке семьи
JJ на сцене Евровидения. Фото: EBU
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

Победитель Евровидения-2025 JJ — Йоханнес Пич — рассказал о поддержке, которая ему помогала на песенном конкурсе. По его словам, в Базеле была вся его семья, даже 85-летний дедушка и четырехмесячная племянница.

Об этом сообщила главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая была официально аккредитована на конкурсе в этом году.

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Поддержка JJ

"Любовь — это самая сильная сила, и будьте активными, пользуйтесь своим голосом. Вы защитник того, во что верите. Продолжайте бороться за то, во что верите. Распространяйте любовь", — отметил JJ.

По его словам, после возвращения в отель первое, что он сделает, — обнимет семью.

"Когда я сошел со сцены, моя семья была снизу и я смог их обнять, я так счастлив", — подчеркнул исполнитель.

Написание песни Wasted love

Победитель Евровидения отмечал, что на написание песни его вдохновила российская оперная певица Анна Нетребко, которая является сторонницей диктатора РФ Владимира Путина. Кроме того, она поддерживала оккупацию Украины с 2014 года.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о чем песня победителя JJ. Телезрители увидели номер исполнителя в черно-белых оттенках.

А представители Украины на Евровидении группа Ziferblat заработали в финале 218 баллов и заняли девятое место.

Евровидение Австрия песни конкурс Евровидение 2025
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