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Австрія перемогла на Євробаченні — про що скандальна пісня JJ

18 травня 2025 03:02
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Австрія перемогла на Євробаченні 2025 — JJ Wasted Love — текст і переклад пісні, відео
Співак JJ. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Цьогорічний конкурс "Євробачення-2025" став переможним для Австрії. Співак JJ (Йоганнес Піч) приніс свої країні першу за 14 років перемогу на шоу.

Новини.LIVE розповідають про що пісня переможця та чому навколо неї розгорівся скандал.

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Про що пісня Wasted Love

Представник Австрії показав на сцені у Базелі щемливий номер, який телеглядачі побачили у чорно-білих відтінках. У постановці Піч ніби долав шторм на маленькому човні та зрештою знайшов свій маяк. У тексті пісні JJ співає про нерозділене кохання та труднощі, як виникають на його шляху.

Текст пісні Wasted Love

I'm an ocean of love
And you're scared of water
You don't want to go under
So you let me go under
I reach out my hand
But you watch me grow distant
Drift out to the sea and
Far away in an instant

You left me in the deep end
I'm drownin' in my feelings
How do you not see that?

Now that you're gone
All I have
Is wasted love
This wasted love
Now that you're gone
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love

When you let me go
I barely stayed afloat
I'm floatin' all alone
Still, I'm holdin' on to hope

Now that you're gone
All I have
Is wasted love
This wasted love
Now that you're gone
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love

Wasted love
This wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted
Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)
Love

Переклад пісні Wasted Love

Я — океан любові,
А ти боїшся води.
Не хочеш пірнати,
Тож дозволяєш мені тонути.

Простягаю руку —
А ти спостерігаєш, як я
Віддаляюся
І зникаю за хвилею.

Ти залишив мене у глибинах,
Я тону у своїх почуттях —
Невже ти не бачиш?

Тепер, коли тебе нема,
Усе, що в мене є, —
Це втрачене кохання.

Я ледь втримався на поверхні,
Але все ще пливу,
Все ще тримаюся за надію,
Хоча знаю — вона зникає.

Втрачене кохання.
Це — втрачене кохання.
Але навіть така любов
Варта того, щоб її відчути.

Виступ JJ на Євробаченні-2025 - фото
Виступ JJ на сцені Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

Скандал навколо JJ та його пісні

Напередодні конкурсу навколо артиста та його пісні розгорівся справжній скандал. У соцмережах австрійському співаку пригадали його прихильність до країни-агресорки. Зокрема, до російської оперної співачки-путіністки Анни Нетребко.

У одному з інтерв'ю Піч заявив про те, що саме скандальна артистка надихнула його на написання конкурсної пісні. Співак активно стежить за прихильницею Путіна в соцмережах та неодноразово висловлював їй своє захоплення.

Йоганнес Піч присвятив пісню Анні Нетребко - фото
Йоганнес Піч підтримує Анну Нетребко. Фото: скриншот

Як відомо, скандальна росіянка разом із своєю родиною мешкає в Австрії. Однак це не заважає їй бути прихильницею кремлівського диктатора. Нетребко відкрито підтримує Путіна та навіть давала концерти на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, ми повідомляли, яке місце здобула Україна на "Євробаченні-2025". А також писали про те, що виступ Ізраїлю у фіналі шоу намагалися зірвати активісти.

скандал Австрія пісня конкурс перемога Євробачення 2025
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