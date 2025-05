Австрія перемогла на Євробаченні 2025 — JJ Wasted Love — текст і переклад пісні, відео

Співак JJ. Фото: eurovision.tv

Цьогорічний конкурс "Євробачення-2025" став переможним для Австрії. Співак JJ (Йоганнес Піч) приніс свої країні першу за 14 років перемогу на шоу.

Новини.LIVE розповідають про що пісня переможця та чому навколо неї розгорівся скандал.

Про що пісня Wasted Love

Представник Австрії показав на сцені у Базелі щемливий номер, який телеглядачі побачили у чорно-білих відтінках. У постановці Піч ніби долав шторм на маленькому човні та зрештою знайшов свій маяк. У тексті пісні JJ співає про нерозділене кохання та труднощі, як виникають на його шляху.

Текст пісні Wasted Love

I'm an ocean of love

And you're scared of water

You don't want to go under

So you let me go under

I reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant

You left me in the deep end

I'm drownin' in my feelings

How do you not see that?

Now that you're gone

All I have

Is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

When you let me go

I barely stayed afloat

I'm floatin' all alone

Still, I'm holdin' on to hope

Now that you're gone

All I have

Is wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

Wasted love

This wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)

Love

Переклад пісні Wasted Love

Я — океан любові,

А ти боїшся води.

Не хочеш пірнати,

Тож дозволяєш мені тонути.

Простягаю руку —

А ти спостерігаєш, як я

Віддаляюся

І зникаю за хвилею.

Ти залишив мене у глибинах,

Я тону у своїх почуттях —

Невже ти не бачиш?

Тепер, коли тебе нема,

Усе, що в мене є, —

Це втрачене кохання.

Я ледь втримався на поверхні,

Але все ще пливу,

Все ще тримаюся за надію,

Хоча знаю — вона зникає.

Втрачене кохання.

Це — втрачене кохання.

Але навіть така любов

Варта того, щоб її відчути.

Виступ JJ на сцені Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

Скандал навколо JJ та його пісні

Напередодні конкурсу навколо артиста та його пісні розгорівся справжній скандал. У соцмережах австрійському співаку пригадали його прихильність до країни-агресорки. Зокрема, до російської оперної співачки-путіністки Анни Нетребко.

У одному з інтерв'ю Піч заявив про те, що саме скандальна артистка надихнула його на написання конкурсної пісні. Співак активно стежить за прихильницею Путіна в соцмережах та неодноразово висловлював їй своє захоплення.

Йоганнес Піч підтримує Анну Нетребко. Фото: скриншот

Як відомо, скандальна росіянка разом із своєю родиною мешкає в Австрії. Однак це не заважає їй бути прихильницею кремлівського диктатора. Нетребко відкрито підтримує Путіна та навіть давала концерти на окупованому Донбасі.

