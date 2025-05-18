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Австрия победила на Евровидении — о чем скандальная песня JJ

18 мая 2025 03:02
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Австрия победила на Евровидении 2025 — JJ Wasted Love — текст и перевод песни, видео
Певец JJ. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Нынешний конкурс "Евровидение-2025" стал победным для Австрии. Певец JJ (Йоханнес Пич) принес своей стране первую за 14 лет победу на шоу.

Новини.LIVE рассказывают о чем песня победителя и почему вокруг нее разгорелся скандал.

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О чем песня Wasted Love

Представитель Австрии показал на сцене в Базеле щемящий номер, который телезрители увидели в черно-белых оттенках. В постановке Пич будто преодолевал шторм на маленькой лодке и в конце концов нашел свой маяк. В тексте песни JJ поет о неразделенной любви и трудностях, которые возникают на его пути.

Текст песни Wasted Love

I'm an ocean of love
And you're scared of water
You don't want to go under
So you let me go under
I reach out my hand
But you watch me grow distant
Drift out to the sea and
Far away in an instant

You left me in the deep end
I'm drownin' in my feelings
How do you not see that?

Now that you're gone
All I have
Is wasted love
This wasted love
Now that you're gone
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love

When you let me go
I barely stayed afloat
I'm floatin' all alone
Still, I'm holdin' on to hope

Now that you're gone
All I have
Is wasted love
This wasted love
Now that you're gone
Can't fill my heart
With wasted love
This wasted love

Wasted love
This wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted
Wasted, wasted, wasted, wasted
Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)
Love

Перевод песни Wasted Love

Я — океан любви,
А ты боишься воды.
Не хочешь нырять,
Поэтому позволяешь мне тонуть.

Протягиваю руку —
А ты наблюдаешь, как я
Отдаляюсь
И исчезаю за волной.

Ты оставил меня в глубинах,
Я тону в своих чувствах —
Неужели ты не видишь?

Теперь, когда тебя нет,
Все, что у меня есть, —
Это потерянная любовь.

Я едва удержался на поверхности,
Но все еще плыву,
Все еще держусь за надежду,
Хотя знаю — она исчезает.

Потерянная любовь.
Это — потерянная любовь.
Но даже такая любовь
Стоит того, чтобы ее почувствовать.

Виступ JJ на Євробаченні-2025 - фото
Выступление JJ на сцене Евровидения-2025. Фото: eurovision.tv

Скандал вокруг JJ и его песни

Накануне конкурса вокруг артиста и его песни разгорелся настоящий скандал. В соцсетях австрийскому певцу припомнили его приверженность к стране-агрессору. В частности, к российской оперной певице-путинистке Анне Нетребко.

В одном из интервью Пич заявил о том, что именно скандальная артистка вдохновила его на написание конкурсной песни. Певец активно следит за поклонницей Путина в соцсетях и неоднократно выражал ей свое восхищение.

Йоганнес Піч присвятив пісню Анні Нетребко - фото
Йоханнес Пич поддерживает Анну Нетребко. Фото: скриншот

Как известно, скандальная россиянка вместе со своей семьей проживает в Австрии. Однако это не мешает ей быть сторонницей кремлевского диктатора. Нетребко открыто поддерживает Путина и даже давала концерты на оккупированном Донбассе.

Напомним, мы сообщали, какое место получила Украина на "Евровидении-2025". А также писали о том, что выступление Израиля в финале шоу пытались сорвать активисты.

скандал Австрия песня конкурс победа Евровидение 2025
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