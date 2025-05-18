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Номер Ізраїлю на Євробаченні-2025 опинився під загрозою

18 травня 2025 01:14
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення-2025 — виступ Ізраїлю намагалися зірвати Палестинці — відео
Юваль Рафаель. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Виступ представниці Ізраїлю Юваль Рафаель у фіналі "Євробачення-2025" опинився під загрозою. Палестинські активісти намагалися зірвати номер співачки.

Новини.LIVE ділиться деталями.

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Ізраїльська співачка вийшла на сцену із магічним номером на пісню New Day Will. Однак виступ артистки ледь не зірвали палестинські мітингувальники, який активно виступали проти участь Рафаель в конкурсі.

Під час прямої трансляції глядачі почули гучні овації, коли співачка виконувала конкурсну композицію. Проте присутні у глядацькій залі почули зовсім інше — активісти освистали представницю Ізраїлю. Ба більше, попри заборону в залі мітингувальники розгорнули прапори Палестини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elio Adler (@elio_adler)

Нагадаємо, це вже не вперше, коли активісти намагаються зірвати виступ артистки. Під час номеру Рафаель у другому півфіналі шоу на її адресу також звучали негативні вигуки.

Тим часом Новини.LIVE пильно стежить за перебігом подій у текстовій онлайн-трансляції. А також наша редакція має офіційну акредитацію на цьогорічному конкурсі.

Ізраїль скандал Палестина Євробачення 2025
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