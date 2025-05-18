Євробачення-2025 — виступ Ізраїлю намагалися зірвати Палестинці — відео

Юваль Рафаель. Фото: eurovision.tv

Виступ представниці Ізраїлю Юваль Рафаель у фіналі "Євробачення-2025" опинився під загрозою. Палестинські активісти намагалися зірвати номер співачки.

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Ізраїльська співачка вийшла на сцену із магічним номером на пісню New Day Will. Однак виступ артистки ледь не зірвали палестинські мітингувальники, який активно виступали проти участь Рафаель в конкурсі.

Під час прямої трансляції глядачі почули гучні овації, коли співачка виконувала конкурсну композицію. Проте присутні у глядацькій залі почули зовсім інше — активісти освистали представницю Ізраїлю. Ба більше, попри заборону в залі мітингувальники розгорнули прапори Палестини.

Нагадаємо, це вже не вперше, коли активісти намагаються зірвати виступ артистки. Під час номеру Рафаель у другому півфіналі шоу на її адресу також звучали негативні вигуки.

Тим часом Новини.LIVE пильно стежить за перебігом подій у текстовій онлайн-трансляції. А також наша редакція має офіційну акредитацію на цьогорічному конкурсі.