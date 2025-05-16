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Ізраїльську співачку освистали на сцені Євробачення-2025

16 травня 2025 01:12
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 — представницю Ізраїлю освистали активісти — відео
Юваль Рафаель. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Виступ представниці Ізраїлю Юваль Рафаель у другому півфіналі "Євробачення-2025" не обійшовся без скандалів. Співачку освистали просто на сцені пісенного конкурсу.

Новини.LIVE ділиться подробицями.

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Юваль Рафаель виступила під галас активістів

Артистка вийшла на сцену в Базелі з композицією New Day Will Rise. Глядачі побачили не лише грандіозне магічне шоу від Юваль, а й почули невдоволений галас натовпу під час її співу.

У залі зібралося чимало палестинських активістів, які скандували проти виступу ізраїльтянки, також мітингувальники дістали прапори Палестини.

Виступ Ізраїлю на Євробаченні 2025 - фото
Виступ Юваль Рафаель на Євробаченні-2025. Фото: eurovision.tv

Організатори конкурсу під час ефіру мусили втрутитися та "наклали" звук овацій та оплесків, щоб приглушити невдоволені вигуки палестинців.

Нагадаємо, що на церемонії відкриття активісти влаштували протест проти Юваль Рафаель, а також зверталися до Європейської мовної спілки із вимогою відсторонити співачку від участі. Через погрози з боку мітингувальників представниця Ізраїлю написала заяву до поліції.

Раніше стало відомо, що у жовтні 2023 року Рафаель пережила напад ХАМАС на фестивалі NOVA та стала однією з 12 учасників заходу, які залишилися в живих.

Ізраїль скандал виступ Палестина Євробачення 2025
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