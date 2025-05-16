Євробачення 2025 — представницю Ізраїлю освистали активісти — відео

Ізраїльську співачку освистали на сцені Євробачення-2025
Виступ представниці Ізраїлю Юваль Рафаель у другому півфіналі "Євробачення-2025" не обійшовся без скандалів. Співачку освистали просто на сцені пісенного конкурсу.
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Юваль Рафаель виступила під галас активістів
Артистка вийшла на сцену в Базелі з композицією New Day Will Rise. Глядачі побачили не лише грандіозне магічне шоу від Юваль, а й почули невдоволений галас натовпу під час її співу.
У залі зібралося чимало палестинських активістів, які скандували проти виступу ізраїльтянки, також мітингувальники дістали прапори Палестини.
Організатори конкурсу під час ефіру мусили втрутитися та "наклали" звук овацій та оплесків, щоб приглушити невдоволені вигуки палестинців.
Нагадаємо, що на церемонії відкриття активісти влаштували протест проти Юваль Рафаель, а також зверталися до Європейської мовної спілки із вимогою відсторонити співачку від участі. Через погрози з боку мітингувальників представниця Ізраїлю написала заяву до поліції.
Раніше стало відомо, що у жовтні 2023 року Рафаель пережила напад ХАМАС на фестивалі NOVA та стала однією з 12 учасників заходу, які залишилися в живих.
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