Евровидение 2025 — представительницу Израиля освистали активисты — видео

Юваль Рафаэль. Фото: eurovision.tv

Выступление представительницы Израиля Юваль Рафаэль во втором полуфинале "Евровидения-2025" не обошлось без скандалов. Певицу освистали прямо на сцене песенного конкурса.

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Юваль Рафаэль выступила под шум активистов

Артистка вышла на сцену в Базеле с композицией New Day Will Rise. Зрители увидели не только грандиозное магическое шоу от Юваль, но и услышали недовольный шум толпы во время ее пения.

В зале собралось немало палестинских активистов, которые скандировали против выступления израильтянки, также митингующие достали флаги Палестины.

Выступление Юваль Рафаэль на Евровидении-2025, фото: eurovision.tv

Организаторы конкурса во время эфира вынуждены были вмешаться и "наложили" звук оваций и аплодисментов, чтобы приглушить недовольные возгласы палестинцев.

Напомним, что на церемонии открытия активисты устроили протест против Юваль Рафаэль, а также обращались в Европейский вещательный союз с требованием отстранить певицу от участия. Из-за угроз со стороны митингующих представительница Израиля написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в октябре 2023 года Рафаэль пережила нападение ХАМАС на фестивале NOVA и стала одной из 12 участников мероприятия, которые остались в живых.