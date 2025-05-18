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Номер Израиля на Евровидении-2025 оказался под угрозой

18 мая 2025 01:14
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение-2025 — выступление Израиля пытались сорвать Палестинцы — видео
Юваль Рафаэль. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Выступление представительницы Израиля Юваль Рафаэль в финале "Евровидения-2025" оказалось под угрозой. Палестинские активисты пытались сорвать номер певицы.

Новини.LIVE делится деталями.

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Палестинцы хотели сорвать номер Израиля на Евровидении-2025

Израильская певица вышла на сцену с магическим номером на песню New Day Will. Однако выступление артистки едва не сорвали палестинские митингующие, который активно выступали против участие Рафаэль в конкурсе.

Во время прямой трансляции зрители услышали громкие овации, когда певица исполняла конкурсную композицию. Однако присутствующие в зрительном зале услышали совсем другое - активисты освистали представительницу Израиля. Более того, несмотря на запрет в зале митингующие развернули флаги Палестины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elio Adler (@elio_adler)

Напомним, это уже не первый раз, когда активисты пытаются сорвать выступление артистки. Во время номера Рафаэль во втором полуфинале шоу в ее адрес также звучали негативные выкрики.

Тем временем Новини.LIVE пристально следит за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции. А также наша редакция имеет официальную аккредитацию на нынешнем конкурсе.

Израиль скандал Палестина Евровидение 2025
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