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Євробачення-2025 — які бали отримала Україна у фіналі

18 травня 2025 02:08
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 фінал — які бали поставили Україні — турнірна таблиця
Ziferblat. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

У швейцарському Базелі відгримів пісенний конкурс "Євробачення-2025". За результатами голосування перемогу здобула Австрія та її представник JJ. 

Новини.LIVE розповідають, як оцінили на конкурсі Україну та хто поставив нашій країні найвищий бал.

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Цьогоріч Україну на конкурсі представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Колективу вдалося вибороти 9 місце на шоу.

Від членів журі українські артисти заробити 60 балів. Найвищий бал, а саме 12, гурт Ziferblat, на жаль, не отримав від жодної країни.

А ось глядачі оцінили українських артистів на 158 балів, що дозволило їм "пробитися" до ТОП-10. За підрахунками, колектив загалом отримав 218 балів.

Нагадаємо, що редакція Новини.LIVE отримала офіційну акредитацію на конкурс у Базелі. Наша головна редакторка Олена Халік показала, що відбувалося за лаштунками "Євробачення-2025" в Базелі.

Окрім того, ми інформували про усе, що відбувалося в ефірі шоу в текстовій онлайн-трансляції.

музика Україна конкурс Євробачення 2025 Ziferblat
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