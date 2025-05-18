Евровидение 2025 финал — какие баллы поставили Украине — турнирная таблица

Зиферблат. Фото: eurovision.tv

В швейцарском Базеле отгремел песенный конкурс "Евровидение-2025". По результатам голосования победу одержала Австрия и ее представитель JJ.

Новини.LIVE рассказывают, как оценили на конкурсе Украину и кто поставил нашей стране самый высокий балл.

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В этом году Украину на конкурсе представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Коллективу удалось завоевать 9 место на шоу.

От членов жюри украинские артисты заработать 60 баллов. Самый высокий балл, а именно 12, группа Ziferblat, к сожалению, не получила ни от одной страны.

А вот зрители оценили украинских артистов на 158 баллов, что позволило им "пробиться" в ТОП-10. По подсчетам, коллектив в целом получил 218 баллов.

Напомним, что редакция Новини.LIVE получила официальную аккредитацию на конкурс в Базеле. Наш главный редактор Елена Халик показала, что происходило за кулисами "Евровидения-2025" в Базеле.

Кроме того, мы информировали обо всем, что происходило в эфире шоу в текстовой онлайн-трансляции.