Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Евровидение-2025 — какие баллы получила Украина в финале arrow

Евровидение-2025 — какие баллы получила Украина в финале

18 мая 2025 02:08
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение 2025 финал — какие баллы поставили Украине — турнирная таблица
Зиферблат. Фото: eurovision.tv
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

В швейцарском Базеле отгремел песенный конкурс "Евровидение-2025". По результатам голосования победу одержала Австрия и ее представитель JJ.

Новини.LIVE рассказывают, как оценили на конкурсе Украину и кто поставил нашей стране самый высокий балл.

Реклама
Читайте также:

Как оценили выступление Украины на Евровидении-2025

В этом году Украину на конкурсе представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Коллективу удалось завоевать 9 место на шоу.

От членов жюри украинские артисты заработать 60 баллов. Самый высокий балл, а именно 12, группа Ziferblat, к сожалению, не получила ни от одной страны.

А вот зрители оценили украинских артистов на 158 баллов, что позволило им "пробиться" в ТОП-10. По подсчетам, коллектив в целом получил 218 баллов.

Напомним, что редакция Новини.LIVE получила официальную аккредитацию на конкурс в Базеле. Наш главный редактор Елена Халик показала, что происходило за кулисами "Евровидения-2025" в Базеле.

Кроме того, мы информировали обо всем, что происходило в эфире шоу в текстовой онлайн-трансляции.

музыка Украина конкурс Евровидение 2025 Ziferblat
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:48 В Киеве раздаются взрывы — как комментирует обстрел КГВА

01:30 Могут ли мобилизовать больных — объяснение от адвоката

01:26 На США обрушился торнадо — пострадало по меньшей мере два штата

01:07 Евровидение 2025. Финал. Как это было

01:03 На Харьковщине судили военного — не выполнил приказ командования

РФ планирует новое наступление летом — Зеленский прокомментировал - 80x80

РФ планирует новое наступление летом — Зеленский прокомментировал

00:51 Воздушная тревога в Киеве — враг атакует столицу Украины

00:33 Боец получил 2,4 млн грн и ушел в СОЧ — как его наказал суд

00:30 Рабочий не обновил данные — действия предприятия и ТЦК

00:12 Укрпочта выпустила марку об операциях спецподразделения "Артан"

17 мая

23:57 В Запорожской области слышны взрывы — в ОВА назвали причину

02:48 В Киеве раздаются взрывы — как комментирует обстрел КГВА

01:30 Могут ли мобилизовать больных — объяснение от адвоката

01:26 На США обрушился торнадо — пострадало по меньшей мере два штата

01:07 Евровидение 2025. Финал. Как это было

01:03 На Харьковщине судили военного — не выполнил приказ командования

РФ планирует новое наступление летом — Зеленский прокомментировал - 80x80

РФ планирует новое наступление летом — Зеленский прокомментировал

00:51 Воздушная тревога в Киеве — враг атакует столицу Украины

00:33 Боец получил 2,4 млн грн и ушел в СОЧ — как его наказал суд

00:30 Рабочий не обновил данные — действия предприятия и ТЦК

00:12 Укрпочта выпустила марку об операциях спецподразделения "Артан"

17 мая

23:57 В Запорожской области слышны взрывы — в ОВА назвали причину

06:33 ВЛК без ТЦК — что нужно знать и как действовать

16 мая

19:46 Дадут ли переговоры с РФ шанс на мир — мнения одесситов

06:11 Абрикосы, черешня, мед — как морозы повлияли на урожай

15 мая

20:16 Украинская клубника, перец, кабачки — цены одесского Привоза

05:21 Современные вышиванки, какие они — что выбирают одесситы

14 мая

22:33 Россия понимает только силу — новая роль Украины в мире

19:44 Задержание на блокпосте и сопровождение в ТЦК — что нужно знать

05:21 Знаменитые херсонские арбузы — будут ли они доступны в этом году

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

13 мая

19:44 Получил штраф от ТЦК — что стоит знать перед оплатой

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:19 В Москве во время парада на Красной площади упал Кремль — видео

4 мая 2025

05:45 Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

6 мая 2025

09:15 Что означает странный красный плюс на светофоре

13 мая 2025

20:00 Отсрочка для ухода — влияет ли пенсионный возраст родителей

14 мая 2025

13:12 Цены, которых никто не ожидал — что отдают в АТБ на 50% дешевле

9 мая 2025

08:40 Модная специя, что омолаживает — натуральная замена инъекциям

14:30 Уровень "минималки" в Украине — что хотят изменить с 1 июля

10 мая 2025

19:53 Лучшие мамы по дате рождения — у кого золотое сердце

9 мая 2025

18:01 УБД могут лишить статуса и льгот — есть три основания

11 мая 2025

20:08 Почему в Германии штрафуют за ночевку на собственной даче