Евровидение 2025 финал — какие баллы поставили Украине — турнирная таблица

Евровидение-2025 — какие баллы получила Украина в финале
В швейцарском Базеле отгремел песенный конкурс "Евровидение-2025". По результатам голосования победу одержала Австрия и ее представитель JJ.
Новини.LIVE рассказывают, как оценили на конкурсе Украину и кто поставил нашей стране самый высокий балл.
Как оценили выступление Украины на Евровидении-2025
В этом году Украину на конкурсе представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Коллективу удалось завоевать 9 место на шоу.
От членов жюри украинские артисты заработать 60 баллов. Самый высокий балл, а именно 12, группа Ziferblat, к сожалению, не получила ни от одной страны.
А вот зрители оценили украинских артистов на 158 баллов, что позволило им "пробиться" в ТОП-10. По подсчетам, коллектив в целом получил 218 баллов.
Напомним, что редакция Новини.LIVE получила официальную аккредитацию на конкурс в Базеле. Наш главный редактор Елена Халик показала, что происходило за кулисами "Евровидения-2025" в Базеле.
Кроме того, мы информировали обо всем, что происходило в эфире шоу в текстовой онлайн-трансляции.
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