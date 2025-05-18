Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Євробачення arrow Євробачення-2025 — як оцінили виступи учасників у фіналі arrow

Євробачення-2025 — як оцінили виступи учасників у фіналі

18 травня 2025 02:38
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 фінал — турнірна таблиця з балами
Виступ Швеції на "Євробаченні-2025". Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

У ніч проти 18 травня у швейцарському Базелі відбулася головна музична подія року "Євробачення-2025". Цього року перемогу здобула Австрія.

Новини.LIVE розповідає, які оцінки отримали фіналісти від журі та глядачів.

Реклама
Читайте також:

Результати голосування на Євробаченні-2025

Переможець конкурсу, співак JJ, виступив на арені в Базелі з піснею Wasted Love. За свій номер артист отримав 258 балів від журі та 178 балів від глядачів, що у сумі складає — 436.

Срібним призером конкурсу стала Юваль Рафаель — представниця Ізраїлю заробила у сумі 357 балів. А почесне третє місце із 356 балами посідає Естонія, яку представляв Tomy Cash.

Представники України гурт Ziferblat заробили у фіналі 218 балів та посіли 9 місце у турнірній таблиці.

Окрім того, до ТОП-10 потрапили Швеція, Італія, Греція, Албанія та Швейцарія. А ось найменшу кількість балів від суддів та глядачів цього року отримала Сан-Марино — усього 27.

Нагадаємо, цього року редакція Новини.LIVE офіційно акредитована на пісенному конкурсі та пильно стежила за перебігом подій в Базелі. А також вели текстову онлайн-трансляцію шоу.

Раніше ми розповідали, що фронтмен гурту Ziferblat прокричав зі сцени "Євробачення-2025".

Євробачення рейтинг музика конкурс Євробачення 2025
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:57 Що ховали козаки в куренях і чому не замикали дверей

03:49 У Чорнобильській зоні знайшли вишиванку — чому вона незвичайна

03:26 В "Азові" потрібні знавці сантехніки — які умови роботи

02:48 У Києві лунають вибухи — як коментує обстріл КМВА

01:30 Чи можуть мобілізувати хворих — пояснення від адвоката

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував - 80x80

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував

01:26 На США обрушився торнадо — постраждало щонайменше два штати

01:07 Євробачення 2025. Фінал. Як це було

01:03 На Харківщині судили військового — не виконав наказ командування

00:51 Повітряна тривога у Києві — ворог атакує столицю України

00:33 Боєць отримав 2,4 млн грн і пішов у СЗЧ — як його покарав суд

03:57 Що ховали козаки в куренях і чому не замикали дверей

03:49 У Чорнобильській зоні знайшли вишиванку — чому вона незвичайна

03:26 В "Азові" потрібні знавці сантехніки — які умови роботи

02:48 У Києві лунають вибухи — як коментує обстріл КМВА

01:30 Чи можуть мобілізувати хворих — пояснення від адвоката

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував - 80x80

РФ планує новий наступ влітку — Зеленський прокоментував

01:26 На США обрушився торнадо — постраждало щонайменше два штати

01:07 Євробачення 2025. Фінал. Як це було

01:03 На Харківщині судили військового — не виконав наказ командування

00:51 Повітряна тривога у Києві — ворог атакує столицю України

00:33 Боєць отримав 2,4 млн грн і пішов у СЗЧ — як його покарав суд

06:33 ВЛК без ТЦК — що потрібно знати та як діяти

16 травня

19:46 Чи дадуть переговори з РФ шанс на мир — думки одеситів

06:11 Абрикоси, черешня, мед — як морози вплинули на врожай

15 травня

20:16 Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу

05:21 Сучасні вишиванки, які вони — що обирають одесити

14 травня

22:33 Росія розуміє лише силу — нова роль України у світі

19:44 Затримання на блокпості та доставлення до ТЦК — що потрібно знати

05:21 Знамениті херсонські кавуни — чи будуть вони доступні цього року

00:37 Євробачення 2025. Перший півфінал. Як це було

13 травня

19:44 Отримав штраф від ТЦК — що варто знати перед оплатою

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:19 У Москві під час параду на Красній площі впав Кремль — відео

4 травня 2025

05:45 Оплата обов’язкова — в якому транспорті пенсіонери не мають пільг

6 травня 2025

09:15 Що означає дивний червоний плюс на світлофорі

13 травня 2025

20:00 Відстрочка для догляду — чи впливає пенсійний вік батьків

14 травня 2025

13:12 Ціни, яких ніхто не чекав — що віддають в АТБ на 50% дешевше

9 травня 2025

08:40 Модна спеція, що омолоджує — натуральна заміна ін'єкціям

14:30 Рівень "мінімалки" в Україні — що хочуть змінити з 1 липня

10 травня 2025

19:53 Найкращі мами за датою народження — у кого золоте серце

9 травня 2025

18:01 УБД можуть позбавити статусу та пільг — є три підстави

11 травня 2025

20:08 Чому в Німеччині штрафують за ночівлю на власній дачі