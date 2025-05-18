Євробачення 2025 фінал — турнірна таблиця з балами

Євробачення-2025 — як оцінили виступи учасників у фіналі
У ніч проти 18 травня у швейцарському Базелі відбулася головна музична подія року "Євробачення-2025". Цього року перемогу здобула Австрія.
Новини.LIVE розповідає, які оцінки отримали фіналісти від журі та глядачів.
Результати голосування на Євробаченні-2025
Переможець конкурсу, співак JJ, виступив на арені в Базелі з піснею Wasted Love. За свій номер артист отримав 258 балів від журі та 178 балів від глядачів, що у сумі складає — 436.
Срібним призером конкурсу стала Юваль Рафаель — представниця Ізраїлю заробила у сумі 357 балів. А почесне третє місце із 356 балами посідає Естонія, яку представляв Tomy Cash.
Представники України гурт Ziferblat заробили у фіналі 218 балів та посіли 9 місце у турнірній таблиці.
Окрім того, до ТОП-10 потрапили Швеція, Італія, Греція, Албанія та Швейцарія. А ось найменшу кількість балів від суддів та глядачів цього року отримала Сан-Марино — усього 27.
Нагадаємо, цього року редакція Новини.LIVE офіційно акредитована на пісенному конкурсі та пильно стежила за перебігом подій в Базелі. А також вели текстову онлайн-трансляцію шоу.
Раніше ми розповідали, що фронтмен гурту Ziferblat прокричав зі сцени "Євробачення-2025".
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