Евровидение 2025 финал — турнирная таблица с баллами

Выступление Швеции на "Евровидении-2025". Фото: eurovision.tv

В ночь на 18 мая в швейцарском Базеле состоялось главное музыкальное событие года "Евровидение-2025". В этом году победу одержала Австрия.

Новини.LIVE рассказывает, какие оценки получили финалисты от жюри и зрителей.

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Результаты голосования на Евровидении-2025

Победитель конкурса, певец JJ, выступил на арене в Базеле с песней Wasted Love. За свой номер артист получил 258 баллов от жюри и 178 баллов от зрителей, что в сумме составляет — 436.

Серебряным призером конкурса стала Юваль Рафаэль — представительница Израиля заработала в сумме 357 баллов. А почетное третье место с 356 баллами занимает Эстония, которую представлял Tomy Cash.

Представители Украины группа Ziferblat заработали в финале 218 баллов и заняли 9 место в турнирной таблице.

Кроме того, в ТОП-10 попали Швеция, Италия, Греция, Албания и Швейцария. А вот наименьшее количество баллов от судей и зрителей в этом году получила Сан-Марино — всего 27.

Напомним, в этом году редакция Новини.LIVE официально аккредитована на песенном конкурсе и пристально следила за ходом событий в Базеле. А также вели текстовую онлайн-трансляцию шоу.

Ранее мы рассказывали, что фронтмен группы Ziferblat прокричал со сцены "Евровидения-2025".