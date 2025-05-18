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Євробачення-2025 — поліція розігнала протести у Базелі водометами

18 травня 2025 15:20
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Євробачення 2025 — палестинські активісти влаштувати протести у Базелі — відео
Протести в Базелі. Фото: YouTube/The Independent
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025" не обійшовся без гучних скандалів. На вулицях швейцарського Базелі вибухнули протести, у які довелося втрутитися поліції.

Про це повідомляє The Gurdian.

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Швейцарське місто охопили масштабні протести які влаштували палестинські мітингувальники. Активісти вийшли на вулиці міста з прапорами Палестини та агітаційними плакатами проти Ізраїлю.

Мітингувальники також влаштували ходу під час якої вигукували "Свободу Палестині! Свободу Газі!" та "Бойкот Ізраїлю". Окрім того частина демонстрантів намазали обличчя штучною кров'ю, а одна з жінок тримала над головою згорток тканини, схожий на немовля.

Також стало відомо, що під час представниці Ізраїлю Юваль Рафаель на сцені "Євробачення-2025" палестинські активісти намагалися пробитися на сцену. Чоловіка та жінку зупинила охорона та вивела з арени, але вони встигли облити фарбою одного з членів команди організаторів.

Видання The Independent також опублікувало відео з глядацької зали, на якому охоронці та команда жорсткими методами намагаються стримати палестинського активіста.

Ізраїльські активісти також вийшли на вулиці міста із прапорами та закликами на підтримку своєї країни. Аби уникнути сутичок на вулиця Базеля під час проведення конкурсу поліції довелося застосувати сльозогінний газ та пригнати вантажівку з водометами.

Нагадаємо, ми писали, що під час виступу Юваль Рафаель освистали палестинські активісти.

А також скандал розгорівся навколо переможця "Євробачення-2025" та його пісні, яку він присвятив росіянці.

Ізраїль протести Палестина Євробачення 2025 Базель
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