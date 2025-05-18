Евровидение 2025 — палестинские активисты устроить протесты в Базеле — видео

Протесты в Базеле. Фото: YouTube/The Independent

Финал песенного конкурса "Евровидение-2025" не обошелся без громких скандалов. На улицах швейцарского Базеле разразились протесты, в которые пришлось вмешаться полиции.

Об этом сообщает The Gurdian.

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Швейцарский город охватили масштабные протесты которые устроили палестинские митингующие. Активисты вышли на улицы города с флагами Палестины и агитационными плакатами против Израиля.

Митингующие также устроили шествие во время которого выкрикивали "Свободу Палестине! Свободу Газе!" и "Бойкот Израилю". Кроме того часть демонстрантов намазали лицо искусственной кровью, а одна из женщин держала над головой сверток ткани, похожий на младенца.

Также стало известно, что во время представительницы Израиля Юваль Рафаэль на сцене "Евровидения-2025" палестинские активисты пытались пробиться на сцену. Мужчину и женщину остановила охрана и вывела с арены, но они успели облить краской одного из членов команды организаторов.

Издание The Independent также опубликовало видео из зрительного зала, на котором охранники и команда жесткими методами пытаются сдержать палестинского активиста.

Израильские активисты также вышли на улицы города с флагами и призывами в поддержку своей страны. Чтобы избежать столкновений на улица Базеля во время проведения конкурса полиции пришлось применить слезоточивый газ и пригнать грузовик с водометами.

Напомним, мы писали, что во время выступления Юваль Рафаэль освистали палестинские активисты.

А также скандал разгорелся вокруг победителя "Евровидения-2025" и его песни, которую он посвятил россиянке.