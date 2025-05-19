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Испания обвинила Украину в махинациях на Евровидении-2025

19 мая 2025 15:51
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор
Евровидение 2025 — Украину и Израиль обвинили в махинациях с голосами
Группа Ziferblat на "Евровидении-2025". Фото:
Ирина Борко - Редактор
Ирина Борко
Редактор

Даже после завершения "Евровидения-2025" скандалы вокруг конкурса не утихают. Испанский вещатель RTVE обвинил Украину и Израиль в махинациях с голосованием в финале шоу.

Об этом сообщает издание verTele.

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Вещатель выразил обеспокоенность относительно результатов зрительского голосования на конкурсе. В частности, по мнению представителей RTVE, высокие баллы Украины и Израиля были обусловлены не только выступлениями участников, но и войной в обеих странах.

RTVE обратился к Европейскому вещательному союзу (EBU) с запросом пересмотреть формат телеголосования. Вещатель отметил, что когда страны поддерживают не из-за качества номера, а по политическим или эмоциональным причинам, конкурс теряет свое культурное назначение. Кроме этого, Испания требует публичного раскрытия результатов голосования своих зрителей.

"RTVE предлагает начать дебаты по телеголосованию, чтобы оценить, является ли текущий способ его проведения лучшим. Вещатель считает, что на телеголосование влияют нынешние вооруженные конфликты, из-за чего музыкальные соревнования теряют свою культурную сущность", — заявили в телекомпании.

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Выступление Украины и Израиля на Евровидении-2025. Фото: eurovision.tv

По результатам голосования, Украина получила 60 баллов от судей, а 158 от зрителей, что позволило группе Ziferblat войти в первую десятку. Представительница Израиля Юваль Рафаэль также получила от жюри 60 баллов, но благодаря 297 баллам от зрителей смогла занять второе место. А вот участница из Испании Melody принесла своей стране всего 37 баллов.

Напомним, после финала в Базеле вспыхнула волна протестов против участия Израиля в конкурсе. Полиция была вынуждена применить против активистов водометы и слезоточивый газ.

А также победитель "Евровидения-2025" JJ рассказал, кто поддерживал его на конкурсе и о написании своего скандального трека.

Израиль скандал Украина Испания голосование Евровидение 2025
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