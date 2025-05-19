Соліст Ziferblat показав, як приборкував хвилювання перед виходом на сцену "Євробачення"

Соліст Ziferblat зворушив кадрами, як готувався до фіналу
Соліст гурту Ziferblat, який цьогоріч представляв Україну на Євробаченні, Даниїл Лещинський поділився із шанувальниками кадрами з особистого архіву. Артист показав, як налаштовував себе перед грандфіналом головної музичної події року.
Відповідні кадри він опублікував в TikTok.
Ритуал Ziferblat перед виходом на сцену "Євробачення"
Артист показав глядачам невеличкий ритуал перед дзеркалом, який допоміг йому побороти сильне хвилювання перед виходом на сцену "Євробачення". Даниїл у ошатній вишиванці декілька разів глибоко вдихнув, дивлячись у дзеркало, та промовив:
"Ти знаєш, ти все вмієш. Воно все в голові. Зв'язка тобі не завадить, ти можеш все сам. Артистизму дай, покажи. Співай із зубами. Ти це робиш, бо ти це знаєш — ти довго до цього йшов", — промовив лідер Ziferblat.
@ziferblat_band
It was so stressful to be honest🥲♬ оригінальний звук - Ziferblat
Українці підтримали хлопця теплими словами та подякували за неймовірний виступ на конкурсі.
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