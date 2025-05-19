Соліст Ziferblat показав, як приборкував хвилювання перед виходом на сцену "Євробачення"

Соліст Ziferblat Даниїл Лещинський. Фото: eurovision.tv

Соліст гурту Ziferblat, який цьогоріч представляв Україну на Євробаченні, Даниїл Лещинський поділився із шанувальниками кадрами з особистого архіву. Артист показав, як налаштовував себе перед грандфіналом головної музичної події року.

Відповідні кадри він опублікував в TikTok.

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Ритуал Ziferblat перед виходом на сцену "Євробачення"

Артист показав глядачам невеличкий ритуал перед дзеркалом, який допоміг йому побороти сильне хвилювання перед виходом на сцену "Євробачення". Даниїл у ошатній вишиванці декілька разів глибоко вдихнув, дивлячись у дзеркало, та промовив:

"Ти знаєш, ти все вмієш. Воно все в голові. Зв'язка тобі не завадить, ти можеш все сам. Артистизму дай, покажи. Співай із зубами. Ти це робиш, бо ти це знаєш — ти довго до цього йшов", — промовив лідер Ziferblat.

Українці підтримали хлопця теплими словами та подякували за неймовірний виступ на конкурсі.

Коментарі під відео Ziferblat. Фото: скриншот TikTok

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