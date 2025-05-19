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Соліст Ziferblat зворушив кадрами, як готувався до фіналу

19 травня 2025 16:48
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор
Соліст Ziferblat показав, як приборкував хвилювання перед виходом на сцену "Євробачення"
Соліст Ziferblat Даниїл Лещинський. Фото: eurovision.tv
Ірина Борко - Редактор
Ірина Борко
Редактор

Соліст гурту Ziferblat, який цьогоріч представляв Україну на Євробаченні, Даниїл Лещинський поділився із шанувальниками кадрами з особистого архіву. Артист показав, як налаштовував себе перед грандфіналом головної музичної події року.

Відповідні кадри він опублікував в TikTok.

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Ритуал Ziferblat перед виходом на сцену "Євробачення"

Артист показав глядачам невеличкий ритуал перед дзеркалом, який допоміг йому побороти сильне хвилювання перед виходом на сцену "Євробачення". Даниїл у ошатній вишиванці декілька разів глибоко вдихнув, дивлячись у дзеркало, та промовив: 

"Ти знаєш, ти все вмієш. Воно все в голові. Зв'язка тобі не завадить, ти можеш все сам. Артистизму дай, покажи. Співай із зубами. Ти це робиш, бо ти це знаєш — ти довго до цього йшов", — промовив лідер Ziferblat.

Українці підтримали хлопця теплими словами та подякували за неймовірний виступ на конкурсі.

Соліст Ziferblat зворушив кадрами, як готувався до фіналу - фото 1
Коментарі під відео Ziferblat. Фото: скриншот TikTok

Нагадаємо, ми повідомляли, яке місце здобула Україна на "Євробаченні-2025". Також Новини.LIVE розповідали, про що пісня переможця JJ. Телеглядачі побачили номер виконавця у чорно-білих відтінках.

Євробачення TikTok українські зірки Євробачення 2025 Ziferblat
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