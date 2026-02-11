Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Руслана объяснила, почему призвала голосовать за Lelеka на Нацотборе

Руслана объяснила, почему призвала голосовать за Lelеka на Нацотборе

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:07
Руслана призвала голосовать за Lelеka на Нацотборе — детали
Певица Руслана. Фото: instagram/ruslana.lyzhychko

Известная украинская певица Руслана Лыжичко призвала зрителей голосовать на Национальном отборе на Евровидение-2026 за артистку Lelеka. Это вызвало дискуссии относительно допустимости таких высказываний.

Руслана Лыжичко прокомментировала свои слова в комментарии "Суспільному", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как Руслана объясняет свой призыв голосовать за Lelеka

Руслана признала, что возможно она слишком категорично высказалась. По ее словам, это просто желание "достучаться до людей" и таким образом она подчеркнула свою уверенность в выступлении Lelеka.

"Вероятно, с точки зрения других артистов, это прозвучало недостаточно толерантно. Но когда ты имеешь абсолютную уверенность и точно знаешь, что так должно произойти, действуешь решительно. Из меня это вырвалось — я очень хотела обратить внимание, потому что ее вибрации были возле меня очень близко", — пояснила певица.

В то же время она отметила, что правил и условий Нацотбора она не нарушала. По мнению Русланы Лыжичко, "иногда нужно прибегать к таким категорическим фразам, чтобы доказать людям свою решительность".

Напомним, 7 февраля состоялся финал Нацотбора на Евровидение. Победу одержала Lelеka, которая получила 10 баллов от жюри и украинцев.

Однако в сети разгорелся скандал. Пользователи сети возмущены результатами голосования и высказыванием Русланы, которая была в жюри.

музыка Руслана Лыжичко артисты певица Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации