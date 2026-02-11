Руслана призвала голосовать за Lelеka на Нацотборе — детали

Певица Руслана. Фото: instagram/ruslana.lyzhychko

Известная украинская певица Руслана Лыжичко призвала зрителей голосовать на Национальном отборе на Евровидение-2026 за артистку Lelеka. Это вызвало дискуссии относительно допустимости таких высказываний.

Руслана Лыжичко прокомментировала свои слова в комментарии "Суспільному", передает Новини.LIVE.

Как Руслана объясняет свой призыв голосовать за Lelеka

Руслана признала, что возможно она слишком категорично высказалась. По ее словам, это просто желание "достучаться до людей" и таким образом она подчеркнула свою уверенность в выступлении Lelеka.

"Вероятно, с точки зрения других артистов, это прозвучало недостаточно толерантно. Но когда ты имеешь абсолютную уверенность и точно знаешь, что так должно произойти, действуешь решительно. Из меня это вырвалось — я очень хотела обратить внимание, потому что ее вибрации были возле меня очень близко", — пояснила певица.

В то же время она отметила, что правил и условий Нацотбора она не нарушала. По мнению Русланы Лыжичко, "иногда нужно прибегать к таким категорическим фразам, чтобы доказать людям свою решительность".

Напомним, 7 февраля состоялся финал Нацотбора на Евровидение. Победу одержала Lelеka, которая получила 10 баллов от жюри и украинцев.

Однако в сети разгорелся скандал. Пользователи сети возмущены результатами голосования и высказыванием Русланы, которая была в жюри.