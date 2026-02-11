Відео
Головна Євробачення Руслана пояснила, чому закликала голосувати за Lelеka на Нацвідборі

Руслана пояснила, чому закликала голосувати за Lelеka на Нацвідборі

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:07
Руслана закликала голосувати за Lelеka на Нацвідборі — деталі
Співачка Руслана. Фото: instagram/ruslana.lyzhychko

Відома українська співачка Руслана Лижичко закликала глядачів голосувати на Національному відборі на Євробачення-2026 за артистку Lelеka. Це викликало дискусії щодо допустимості таких висловів. 

Руслана Лижичко прокоментувала свої слова у коментарі "Суспільному", передає Новини.LIVE

Читайте також:

Як Руслана пояснює свій заклика голосувати за Lelеka

Руслана визнала, що можливо вона занадто категорично висловилася. За її словами, це просто бажання "достукатися до людей" і таким чином вона підкреслила свою впевненість у виступі Lelеka.

"Ймовірно, з точки зору інших артистів, це прозвучало недостатньо толерантно. Але коли ти маєш абсолютну впевненість і точно знаєш, що так має статися, дієш рішуче. З мене це вирвалось — я дуже хотіла звернути увагу, бо її вібрації були біля мене дуже близько", — пояснила співачка. 

Водночас вона зазначила, що правил та умов Нацвідбору вона не порушувала. На думку Руслани Лижичко, "іноді потрібно вдаватися до таких категоричних фраз, щоб довести людям свою рішучість".

Нагадаємо, 7 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення. Перемогу здобула Lelеka, яка отримала 10 балів від журі та українців.

Однак в мережі спалахнув скандал. Користувачі мережі обурені результатами голосування та висловлюванням Руслани, яка була в журі.

музика Руслана Лижичко артисти співачка Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
