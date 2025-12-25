Видео
Видео

Полякова и Нацотбор — Ясинский заявил, чем все закончится

Полякова и Нацотбор — Ясинский заявил, чем все закончится

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 09:01
Скандал вокруг Нацотбора — продюсер Поляковой заявил, чем все закончится
Продюсер Михаил Ясинский. Фото: кадр из видео

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой прокомментировал скандал с Нацотбором. Артистка хотела попасть на конкурс и представлять Украину на Евровидении, однако из-за правил ее не допустили к участию. Это связано с выступлениями звезды в России после 2014 года. Михаил Ясинский ответил, чем все закончится и изменит ли в конце концов "Суспільне" правила Нацотбора.

Об этом продюсер рассказал в интервью "Апостроф TV".

Ясинский прокомментировал скандал с Нацотбором

"Все, что происходило вокруг Оли Поляковой и Евровидения в последнее время, завершится тем, что правила будут изменены. Они несправедливы и незаконны. Я надеюсь, "Суспільне" найдет время для того, чтобы провести серьезную работу над своими ошибками и эти правила будут изменены", — пояснил Ясинский.

Продюсер добавил, что когда правила Нацотбора изменят, возможно, Полякова примет участие в конкурсе. Однако все будет зависеть от того, что будет происходить дальше. При этом Ясинский добавил, что не считает нужным, чтобы певица шла на Евровидение.

"Я не вижу смысла в Евровидении для Оли Поляковой из-за того, что она уже получила признание в Украине. Это одна из самых известных артисток в нашей стране", — подчеркнул продюсер.

Добавим, что Ясинский хочет, чтобы участие в Нацотборе запретили тем артистам, которые вели любую деятельность с РФ после 24 февраля 2022 года. При этом он считает, что период с 2014 года должен оцениваться дифференцированно. Продюсер убежден, что нужно учитывать регулярность выступлений на территории России, гражданскую и публичную позицию артиста. В противном случае, как отмечает Ясинский, это будет "прямой дискриминацией".

Напомним, ранее мы писали о том, что Михаил Ясинский требует пересмотреть правила Нацотбора на Евровидение. Он инициировал публичные обсуждения по этому поводу.

Также мы рассказывали о том, что Сергей Притула прокомментировал желание Поляковой попасть на Нацотбор. Он объяснил, почему это невозможно.

Евровидение скандал Оля Полякова Михаил Ясинский Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
