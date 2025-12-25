Відео
Полякова і Нацвідбір — Ясинський заявив, чим усе закінчиться

Дата публікації: 25 грудня 2025 09:01
Скандал навколо Нацвідбору — продюсер Полякової заявив, чим все закінчиться
Продюсер Михайло Ясинський. Фото: кадр з відео

Продюсер української співачки Олі Полякової прокоментував скандал з Нацвідбором. Артистка хотіла потрапити на конкурс та представляти Україну на Євробаченні, однак через правила її не допустили до участі. Це пов'язано з виступами зірки в Росії після 2014 року. Михайло Ясинський відповів, чим усе скінчиться та чи змінить зрештою "Суспільне" правила Нацвідбору.

Про це продюсер розповів в інтерв'ю "Апостроф TV".

Читайте також:

Ясинський прокоментував скандал з Нацвідбором

"Все, що відбувалося навколо Олі Полякової і Євробачення останнім часом, завершиться тим, що правила будуть змінені. Вони несправедливі та незаконні. Я сподіваюся, "Суспільне" знайде час для того, щоб провести серйозну роботу над своїми помилками і ці правила будуть змінені", — пояснив Ясинський.

Продюсер додав, що коли правила Нацвідбору змінять, можливо, Полякова візьме участь у конкурсі. Однак все буде залежати від того, що відбуватиметься далі. При цьому Ясинський додав, що не вважає за потрібне, аби співачка йшла на Євробачення.

"Я не бачу сенсу в Євробаченні для Олі Полякової через те, що вона вже отримала визнання в Україні. Це одна з найвідоміших артисток в нашій країні", — наголосив продюсер.

Додамо, що Ясинський прагне, аби участь у Нацвідборі заборонили тим артистам, які вели будь-яку діяльність з РФ після 24 лютого 2022 року. При цьому він вважає, що період з 2014 року має оцінюватися диференційовано. Продюсер переконаний, що потрібно враховувати регулярність виступів на території Росії, громадянську та публічну позицію артиста. В іншому випадку, як наголошує Ясинський, це буде "прямою дискримінацією".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Михайло Ясинський вимагає переглянути правила Нацвідбору на Євробачення. Він ініціював публічні обговорення з цього приводу.

Також ми розповідали про те, що Сергій Притула прокоментував бажання Полякової потрапити на Нацвідбір. Він пояснив, чому це неможливо.

Євробачення скандал Оля Полякова Михайло Ясинський Нацвідбір Євробачення
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
