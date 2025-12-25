Скандал навколо Нацвідбору — продюсер Полякової заявив, чим все закінчиться

Продюсер Михайло Ясинський. Фото: кадр з відео

Продюсер української співачки Олі Полякової прокоментував скандал з Нацвідбором. Артистка хотіла потрапити на конкурс та представляти Україну на Євробаченні, однак через правила її не допустили до участі. Це пов'язано з виступами зірки в Росії після 2014 року. Михайло Ясинський відповів, чим усе скінчиться та чи змінить зрештою "Суспільне" правила Нацвідбору.

Про це продюсер розповів в інтерв'ю "Апостроф TV".

Ясинський прокоментував скандал з Нацвідбором

"Все, що відбувалося навколо Олі Полякової і Євробачення останнім часом, завершиться тим, що правила будуть змінені. Вони несправедливі та незаконні. Я сподіваюся, "Суспільне" знайде час для того, щоб провести серйозну роботу над своїми помилками і ці правила будуть змінені", — пояснив Ясинський.

Продюсер додав, що коли правила Нацвідбору змінять, можливо, Полякова візьме участь у конкурсі. Однак все буде залежати від того, що відбуватиметься далі. При цьому Ясинський додав, що не вважає за потрібне, аби співачка йшла на Євробачення.

"Я не бачу сенсу в Євробаченні для Олі Полякової через те, що вона вже отримала визнання в Україні. Це одна з найвідоміших артисток в нашій країні", — наголосив продюсер.

Додамо, що Ясинський прагне, аби участь у Нацвідборі заборонили тим артистам, які вели будь-яку діяльність з РФ після 24 лютого 2022 року. При цьому він вважає, що період з 2014 року має оцінюватися диференційовано. Продюсер переконаний, що потрібно враховувати регулярність виступів на території Росії, громадянську та публічну позицію артиста. В іншому випадку, як наголошує Ясинський, це буде "прямою дискримінацією".

