Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Победитель Евровидения Дамиано Давид сделал предложение любимой

Победитель Евровидения Дамиано Давид сделал предложение любимой

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 09:32
Победитель Евровидения Дамиано Давид объявил о помолвке — кто избранница
Певец Дамиано Давид. Фото: instagram/damianodavid

Победитель Евровидения Дамиано Давид сделал предложение любимой. Певец подарил кольцо актрисе Дав Камерон, с которой встречается уже два года.

Фото Дамиано Давид опубликовал в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Помолвка Дамиано Давида и Дав Камерон

О помолвке знаменитостей стало известно из фотографий, которые появились в сети. Дамиано Давид поделился чувственными кадрами, на которых они с любимой обнимаются. Артист также показал обручальное кольцо, которое он подарил девушке.

"Это будет прекрасный год", — подписал фото певец.

Даміано Давід освідчився коханій
Дамиано Давид и Дав Камерон. Фото: instagram/damianodavid

Такими же фото на своей странице поделилась Дав Камерон. На снимках 29-летняя актриса сияет в красном платье и демонстрирует кольцо, которое ей подарил победитель Евровидения.

"Моя любимая часть жизни. Счастливого нового года", — написала Камерон.

Даміано Давід освідчився коханій
Кольцо, с которым Дамиано Давид сделал предложение Дав Камерон. Фото: instagram/damianodavid

Слухи о помолвке Давида и Камерон появились еще в октябре 2025 года. Именно тогда пара отпраздновала два года отношений. Однако ранее звезды не подтверждали информацию о своей помолвке.

Даміано Давід освідчився коханій
Дамиано Давид целует Дав Камерон. Фото: instagram/damianodavid

Что известно об отношениях Кэмерон и Давида

Кэмерон и Давид познакомились на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2022. Певец и актриса были номинированы в категории "Лучший новый исполнитель". Отношения между парой завязались уже в следующем году.

Знаменитости в многочисленных интервью рассказывали, что чувства между ними зарождались медленно и осторожно. Кэмерон отмечала, что Давид — добрый, щедрый и чувствительный человек. Именно это подкупило ее больше всего.

Напомним, ранее мы писали о том, какие песни признаны лучшими в истории Евровидения. Опубликован официальный рейтинг.

Также мы рассказывали о том, что украинская певица Руслана анонсировала выход нового альбома. Знаменитость убеждена, что зрителей очарует "Дике серце".

Maneskin знаменитости Давид Дамиано предложение руки и сердца отношения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации