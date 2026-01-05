Победитель Евровидения Дамиано Давид объявил о помолвке — кто избранница

Певец Дамиано Давид. Фото: instagram/damianodavid

Победитель Евровидения Дамиано Давид сделал предложение любимой. Певец подарил кольцо актрисе Дав Камерон, с которой встречается уже два года.

Фото Дамиано Давид опубликовал в Instagram.

Помолвка Дамиано Давида и Дав Камерон

О помолвке знаменитостей стало известно из фотографий, которые появились в сети. Дамиано Давид поделился чувственными кадрами, на которых они с любимой обнимаются. Артист также показал обручальное кольцо, которое он подарил девушке.

"Это будет прекрасный год", — подписал фото певец.

Дамиано Давид и Дав Камерон. Фото: instagram/damianodavid

Такими же фото на своей странице поделилась Дав Камерон. На снимках 29-летняя актриса сияет в красном платье и демонстрирует кольцо, которое ей подарил победитель Евровидения.

"Моя любимая часть жизни. Счастливого нового года", — написала Камерон.

Кольцо, с которым Дамиано Давид сделал предложение Дав Камерон. Фото: instagram/damianodavid

Слухи о помолвке Давида и Камерон появились еще в октябре 2025 года. Именно тогда пара отпраздновала два года отношений. Однако ранее звезды не подтверждали информацию о своей помолвке.

Дамиано Давид целует Дав Камерон. Фото: instagram/damianodavid

Что известно об отношениях Кэмерон и Давида

Кэмерон и Давид познакомились на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2022. Певец и актриса были номинированы в категории "Лучший новый исполнитель". Отношения между парой завязались уже в следующем году.

Знаменитости в многочисленных интервью рассказывали, что чувства между ними зарождались медленно и осторожно. Кэмерон отмечала, что Давид — добрый, щедрый и чувствительный человек. Именно это подкупило ее больше всего.

