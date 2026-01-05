Победитель Евровидения Дамиано Давид объявил о помолвке — кто избранница

Победитель Евровидения Дамиано Давид сделал предложение любимой
Победитель Евровидения Дамиано Давид сделал предложение любимой. Певец подарил кольцо актрисе Дав Камерон, с которой встречается уже два года.
Фото Дамиано Давид опубликовал в Instagram.
Помолвка Дамиано Давида и Дав Камерон
О помолвке знаменитостей стало известно из фотографий, которые появились в сети. Дамиано Давид поделился чувственными кадрами, на которых они с любимой обнимаются. Артист также показал обручальное кольцо, которое он подарил девушке.
"Это будет прекрасный год", — подписал фото певец.
Такими же фото на своей странице поделилась Дав Камерон. На снимках 29-летняя актриса сияет в красном платье и демонстрирует кольцо, которое ей подарил победитель Евровидения.
"Моя любимая часть жизни. Счастливого нового года", — написала Камерон.
Слухи о помолвке Давида и Камерон появились еще в октябре 2025 года. Именно тогда пара отпраздновала два года отношений. Однако ранее звезды не подтверждали информацию о своей помолвке.
Что известно об отношениях Кэмерон и Давида
Кэмерон и Давид познакомились на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2022. Певец и актриса были номинированы в категории "Лучший новый исполнитель". Отношения между парой завязались уже в следующем году.
Знаменитости в многочисленных интервью рассказывали, что чувства между ними зарождались медленно и осторожно. Кэмерон отмечала, что Давид — добрый, щедрый и чувствительный человек. Именно это подкупило ее больше всего.
