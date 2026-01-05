Відео
Переможець Євробачення Даміано Давід зробив пропозицію коханій

Переможець Євробачення Даміано Давід зробив пропозицію коханій

Дата публікації: 5 січня 2026 09:32
Переможець Євробачення Даміано Давід оголосив про заручини — хто обраниця
Співак Даміано Давід. Фото: instagram/damianodavid

Переможець Євробачення Даміано Давід зробив пропозицію коханій. Співак подарував каблучку акторці Дав Камерон, з якою зустрічається уже два роки.

Фото Даміано Давід опублікував в Instagram.

Заручини Даміано Давіда та Дав Камерон

Про заручини знаменитостей стало відомо зі світлин, які з'явилися в мережі. Даміано Давід поділився чуттєвими кадрами, на яких вони з коханою обіймаються. Артист також показав обручку, яку він подарував дівчині.

"Це буде прекрасний рік", — підписав фото співак.

Даміано Давід освідчився коханій
Даміано Давід та Дав Камерон. Фото: instagram/damianodavid

Такими ж фото на своїй сторінці поділилася Дав Камерон. На знімках 29-річна акторка сяє у червоній сукні та демонструє обручку, яку їй подарував переможець Євробачення.

"Моя улюблена частина життя. Щасливого нового року", — написала Камерон.

Даміано Давід освідчився коханій
Обручка, з якою Даміано Давід освідчився Дав Камерон. Фото: instagram/damianodavid

Чутки про заручини Давіда і Камерон з'явилися ще у жовтні 2025 року. Саме тоді пара відсвяткувала два роки стосунків. Однак раніше зірки не підтверджували інформацію про свої заручини.

Даміано Давід освідчився коханій
Даміано Давід цілує Дав Камерон. Фото: instagram/damianodavid

Що відомо про стосунки Камерон і Давіда

Камерон і Давід познайомилися на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards 2022. Співак та акторка були номіновані в категорії "Найкращий новий виконавець". Стосунки між парою зав'язалися вже наступного року.

Знаменитості у численних інтерв'ю розповідали, що почуття між ними зароджувалися повільно та обережно. Камерон наголошувала, що Давід — добра, щедра та чутлива людина. Саме це підкупило її найбільше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які пісні визнані найкращими в історії Євробачення. Опубліковано офіційний рейтинг.

Також ми розповідали про те, що українська співачка Руслана анонсувала вихід нового альбому. Знаменитість переконана, що глядачів зачарує "Дике серце".

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
