Руслана зізналась, коли вийде новий альбом після довгої перерви

Українська співачка Руслана анонсувала вихід альбому "Дике серце". Артистка працює над ним вже тривалий час і нарешті практично готова запрем'єрити нові пісні.

Про це зірка розповіла головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Руслана випустить новий альбом у 2026 році

Нову програму "Дике серце" глядачі почують вже в наступному році. Зі слів співачки, це особливий альбом, який торкається серця.

"Ми дуже довго відкладали прем'єру і люди замучились. Кажуть: "Ти все обіцяєш, обіцяєш з року в рік ті релізи, а ми все не можемо дочекатися", — розповіла Руслана.

Конкретних дат зірка не називає, але впевнена, що її аудиторія оцінить творчі старання.

"Я дуже ретельно готуюсь. Альбом називається "Дике серце". Альбом має назву особливо серйозну для мене. Ми вкладаємо у це дуже сильне, глибоке поняття. Нам подобаються технології, ми теж користуємось ШІ, але нам важливо, щоб людина зазирнула в себе і побачила Всесвіт тут (ред. – показує на серце у грудях). Адже тут (ред. – в грудях) він набагато більший, ніж навколо", — додала артистка.

Раніше Руслана розповідала, що проєкт WILD HEART — це біти заліза, який створюватиме людський голос і тіло. Музика у новому альбомі повністю присвячена міфу про людське серце. Команда шукала уривки, згадки в українській культурі та найдавніших культурах інших народів світу. Вони намагаються створити свою гіпотезу, якою могла б бути серця первісної людини.

