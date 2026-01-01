Руслана призналась, когда выйдет новый альбом после длинного перерыва

Видео
Руслана призналась, когда выйдет обещанный альбом "Дике сердце"

Руслана призналась, когда выйдет обещанный альбом "Дике сердце"

Дата публикации 1 января 2026 16:09
Украинская певица Руслана. Фото: пресс-служба

Украинская певица Руслана анонсировала выход альбома "Дике сердце". Артистка работает над ним уже длительное время и наконец практически готова презентовать новые песни.

Об этом звезда рассказала главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Читайте также:

Руслана выпустит новый альбом в 2026 году

Новую программу "Дике сердце" зрители услышат уже в следующем году. По словам певицы, это особый альбом, который касается сердца.

"Мы очень долго откладывали премьеру и люди замучились. Говорят: "Ты все обещаешь, обещаешь из года в год те релизы, а мы все не можем дождаться", — рассказала Руслана.

Конкретных дат звезда не называет, но уверена, что ее аудитория оценит творческие старания.

"Я очень тщательно готовлюсь. Альбом называется "Дикое сердце". Альбом имеет название особенно серьезное для меня. Мы вкладываем в это очень сильное, глубокое понятие. Нам нравятся технологии, мы тоже пользуемся ИИ, но нам важно, чтобы человек заглянул в себя и увидел Вселенную здесь (ред. — показывает на сердце в груди). Ведь здесь (ред. — в груди) она гораздо больше, чем вокруг", — добавила артистка.

Ранее Руслана рассказывала, что проект WILD HEART — это биты железа, который будет создавать человеческий голос и тело. Музыка в новом альбоме полностью посвящена мифу о человеческом сердце. Команда искала отрывки, упоминания в украинской культуре и древнейших культурах других народов мира. Они пытаются создать свою гипотезу, какой могла бы быть сердца первобытного человека.

Напомним, певица Руслана прокомментировала политические баталии вокруг Евровидения 2026. Также артистку пригласили в жюри Нацотбора одной из самых успешных стран Европы.

музыка Руслана Лыжичко певица альбом 2026 год
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
