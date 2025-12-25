Рождественский плейлист — подборка песен от участников Нацотбора

Участники группы "ЩукаРиба". Фото: кадр из видео

Для украинцев Рождество — это праздник с особой атмосферой, окутанный своими традициями. Этот день невозможно представить без песен, колядки и народные мотивы звучат везде. Они согревают, добавляют уюта и праздничного настроения.

Новини.LIVE делятся подборкой рождественских песен от участников Нацотбора на Евровидение-2026.

Подборка рождественских песен от участников Нацотбора

LAUD — "Щедрий вечір"

Певец представил песню в 2024 году. Это звучание всем известной песни по-новому. "Щедрий вечір" от LAUD — переосмысление традиционной украинской щедривки. Песня наполняет невероятной атмосферой предновогоднего настроения.

Jerry Heil, Козак Сиромаха, Гордей Старух — "Зірка"

Участница Нацотбора-2026 Jerry Heil представила совместную колядку вместе с Козаком Сиромахой и Гордеем Старухом. Песню впервые выпустили в 2023 году. Она соединила в себе народные мотивы и современное звучание. Этот трек точно вдохновит на праздничное настроение.

Группа "ЩукаРиба" — "Ой, була була в батечка дочка"

Группа, которая также попробует свои силы на следующем Нацотборе, популяризировала украинскую колядку "Ой, була була в батечка дочка". Песня долгое время существовала только в народном творчестве и передавалась из поколения в поколение, а благодаря современному исполнению теперь ее знают все.

Группа Leleka — "Raduisya"

Эта песня — одна из колядок, которые группа представила в альбоме "Rizdvo". Она очаровала всех своим аутентичным звучанием в сочетании с элементами фолка и джаза. Такая украинская колядка благодаря Leleka стала широко популярна за рубежом.

Valeriya Force — "Christmas Song"

Еще одна участница Нацотбора-2026 также имеет рождественскую песню, которая стоит внимания. "Christmas Song" без народных мотивов, но не менее атмосферная. Она напоминает о рождественском чуде, семейном тепле и точно поднимет праздничное настроение.

Если вы обожаете украинских исполнителей и хотите добавить в плейлист песни с рождественским настроением, то эта подборка хитов от участников Нацотбора на Евровидение-2026 точно вам подойдет.

