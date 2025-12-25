Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение От участников Нацотбора — песни, что согреют на Рождество

От участников Нацотбора — песни, что согреют на Рождество

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 14:25
Рождественский плейлист — подборка песен от участников Нацотбора
Участники группы "ЩукаРиба". Фото: кадр из видео

Для украинцев Рождество — это праздник с особой атмосферой, окутанный своими традициями. Этот день невозможно представить без песен, колядки и народные мотивы звучат везде. Они согревают, добавляют уюта и праздничного настроения.

Новини.LIVE делятся подборкой рождественских песен от участников Нацотбора на Евровидение-2026.

Реклама
Читайте также:

Подборка рождественских песен от участников Нацотбора

LAUD — "Щедрий вечір"

Певец представил песню в 2024 году. Это звучание всем известной песни по-новому. "Щедрий вечір" от LAUD — переосмысление традиционной украинской щедривки. Песня наполняет невероятной атмосферой предновогоднего настроения.

Jerry Heil, Козак Сиромаха, Гордей Старух — "Зірка"

Участница Нацотбора-2026 Jerry Heil представила совместную колядку вместе с Козаком Сиромахой и Гордеем Старухом. Песню впервые выпустили в 2023 году. Она соединила в себе народные мотивы и современное звучание. Этот трек точно вдохновит на праздничное настроение.

Группа "ЩукаРиба" — "Ой, була була в батечка дочка"

Группа, которая также попробует свои силы на следующем Нацотборе, популяризировала украинскую колядку "Ой, була була в батечка дочка". Песня долгое время существовала только в народном творчестве и передавалась из поколения в поколение, а благодаря современному исполнению теперь ее знают все.

Группа Leleka — "Raduisya"

Эта песня — одна из колядок, которые группа представила в альбоме "Rizdvo". Она очаровала всех своим аутентичным звучанием в сочетании с элементами фолка и джаза. Такая украинская колядка благодаря Leleka стала широко популярна за рубежом.

Valeriya Force — "Christmas Song"

Еще одна участница Нацотбора-2026 также имеет рождественскую песню, которая стоит внимания. "Christmas Song" без народных мотивов, но не менее атмосферная. Она напоминает о рождественском чуде, семейном тепле и точно поднимет праздничное настроение.

Если вы обожаете украинских исполнителей и хотите добавить в плейлист песни с рождественским настроением, то эта подборка хитов от участников Нацотбора на Евровидение-2026 точно вам подойдет.

Напомним, ранее мы писали о том, чем особенна группа "ЩукаРbба". Она примет участие в Нацотборе-2026.

Также мы рассказывали о том, что на Нацотбор возвращается Jerry Heil. Певица стремится представить Украину на Евровидении сольно.

Евровидение музыка песни Рождество Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации