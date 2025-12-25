Різдвяний плейлист — добірка пісень від учасників Нацвідбору

Учасники гурту "ЩукаРиба". Фото: кадр з відео

Для українців Різдво — це свято з особливою атмосферою, що оповите своїми традиціями. Цей день неможливо уявити без пісень, колядки та народні мотиви лунають скрізь. Вони зігрівають, додають затишку та святкового настрою.

Новини.LIVE діляться підбіркою різдвяних пісень від учасників Нацвідбору на Євробачення-2026.

Підбірка різдвяних пісень від учасників Нацвідбору

LAUD — "Щедрий вечір"

Співак презентував пісню у 2024 році. Це звучання всім відомої пісні по-новому. "Щедрий вечір" від LAUD — переосмислення традиційної української щедрівки. Пісня наповнює неймовірною атмосферою передноворічного настрою.

Jerry Heil, Козак Сіромаха, Гордій Старух — "Зірка"

Учасниця Нацвідбору-2026 Jerry Heil презентувала спільну колядку разом з Козаком Сіромахою та Гордієм Старухом. Пісню вперше випустили у 2023 році. Вона поєднала у собі народні мотиви та сучасне звучання. Цей трек точно надихне на святковий настрій.

Гурт "ЩукаРиба" — "Ой, була була в батечка дочка"

Гурт, який також спробує свої сили на наступному Нацвідборі, популяризував українську колядку "Ой, була була в батечка дочка". Пісня довгий час існувала лише в народній творчості та передавалася із покоління в покоління, а завдяки сучасному виконанню тепер її знають усі.

Гурт Leleka — "Raduisya"

Ця пісня — одна з колядок, які гурт представив в альбомі "Rizdvo". Вона зачарувала усіх своїм автентичним звучанням у поєднанні з елементами фольку та джазу. Така українська колядка завдяки Leleka стала широко популярна за кордоном.

Valeriya Force — "Christmas Song"

Ще одна учасниця Нацвідбору-2026 також має різдвяну пісню, яка варта уваги. "Christmas Song" без народних мотивів, але не менш атмосферна. Вона нагадує про різдвяне диво, родинне тепло та точно підійме святковий настрій.

Якщо ви обожнюєте українських виконавців та хочете додати у плейлист пісні з різдвяним настроєм, то ця підбірка хітів від учасників Нацвідбору на Євробачення-2026 точно вам підійде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим особливий гурт "ЩукаРиба". Він візьме участь у Нацвідборі-2026.

Також ми розповідали про те, що на Нацвідбір повертається Jerry Heil. Співачка прагне представити Україну на Євробаченні сольно.