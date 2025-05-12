Евровидение 2025 - представителей Португалии не показали на открытии конкурса

Группа NAPA. Фото: eurovision.tv

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2025 не обошлось без скандалов. Участников из Португалии группу NAPA не показали на бирюзовой дорожке во время прямой трансляции церемонии.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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Традиционно церемонию открытия песенного конкурса транслировали вживую, поэтому зрители могли увидеть выход участников из каждой страны на бирюзовой дорожке.

Однако на этот раз во время эфира показали 36 стран вместо 37. Организаторы конкурса в швейцарском Базеле не показали выход португальской группы NAPA.

Группа NAPA на открытии Евровидения-2025. Фото: eurovision.tv

Причиной неприятной ситуации, очевидно, была чисто техническая. Дело в том, что во время выхода группы на экране транслировали интервью австралийского певца Go-Jo.

Казус изрядно возмутил поклонников, поэтому в соцсетях пользователи раскритиковали организаторов конкурса за неуважение к участникам и "пробелы" в организационных моментах во время трансляции.

Напомним, что во время церемонии открытия Евровидения-2025 палестинские активисты устроили протест против Израиля в Базеле. А также Ziferblat признались, что приехали в Швейцарию не только ради конкурса.

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