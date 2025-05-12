Євробачення 2025 — представників Португалії не показали на відкритті конкурсу

Гурт NAPA. Фото: eurovision.tv

Офіційне відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2025 не обійшлося без скандалів. Учасників з Португалії гурт NAPA не показали на бірюзовому хіднику під час прямої трансляції церемонії.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Традиційно церемонію відкриття пісенного конкурсу транслювали наживо, тож глядачі могли побачити вихід учасників з кожної країни на бірюзовому хіднику.

Однак цього разу під час етеру показали 36 країн замість 37. Організатори конкурсу у швейцарському Базелі не показали вихід португальського гурту NAPA.

Гурт NAPA на відкритті Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

Причиною неприємної ситуації, вочевидь, була суто технічною. Річ у тім, що під час виходу гурту на екрані транслювали інтерв'ю австралійського співака Go-Jo.

Казус неабияк обурив шанувальників, тож у соцмережах користувачі розкритикували організаторів конкурсу за неповагу до учасників та "прогалини" у організаційних моментах під час трансляції.

Нагадаємо, що під час церемонії відкриття Євробачення-2025 палестинські активісти влаштували протест проти Ізраїлю в Базелі. А також Ziferblat зізналися, що приїхали до Швейцарії не лише заради конкурсу.

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