Нацотбор на Евровидение-2026 — как проголосовать через Дію и СМС

Нацотбор на Евровидение-2026. Фото: кадр из видео

Десять финалистов Нацотбора на Евровидение-2026 уже выпустили, поэтому линии голосования открыты. Украинцы могут проголосовать двумя способами.

Новини.LIVE рассказывают, как проголосовать за участников.

Реклама

Читайте также:

Как проголосовать за участника Нацотбора на Евровидение-2026

Как и раньше, представителя Украины на Евровидении-2026 выберут по итогам совместного голосования: половину результата сформирует оценка жюри, еще 50% — голоса зрителей.

Поддержать участников можно будет через приложение "Дія" и с помощью СМС.

Участие в онлайн-опросе в "Дії" можно всем желающим от 14 лет. Для этого необходимо зайти в приложение и в разделе "Сервисы" выбрать "Опросы". Отдать голос можно только за одного участника.

Голосование в "Дії". Фото: скриншот

Также проголосовать можно через СМС-сообщение. Для этого необходимо отправить сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует номеру участника:

Valeriya Force Molodi Monokate The Elliens LAUD ЛЕЛЕКА Господин Вел KHAYAT Jerry Heil ЩукаРыба

Об окончании голосования ведущие объявят в эфире.

Новини.LIVE проводят онлайн-трансляцию Нацотбора на Евровидение-2026.

Напомним, 6 февраля букмекеры обновили прогнозы относительно возможного победителя Нацотбора на Евровидение-2026.

Кроме того, мы рассказывали, кто из финалистов Нацотбора имеет меньше всего прослушиваний.