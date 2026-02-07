Нацотбор на Евровидение-2026 — как проголосовать через Дію и СМС

Нацотбор на Евровидение — как голосовать за участников
Десять финалистов Нацотбора на Евровидение-2026 уже выпустили, поэтому линии голосования открыты. Украинцы могут проголосовать двумя способами.
Новини.LIVE рассказывают, как проголосовать за участников.
Как проголосовать за участника Нацотбора на Евровидение-2026
Как и раньше, представителя Украины на Евровидении-2026 выберут по итогам совместного голосования: половину результата сформирует оценка жюри, еще 50% — голоса зрителей.
Поддержать участников можно будет через приложение "Дія" и с помощью СМС.
Участие в онлайн-опросе в "Дії" можно всем желающим от 14 лет. Для этого необходимо зайти в приложение и в разделе "Сервисы" выбрать "Опросы". Отдать голос можно только за одного участника.
Также проголосовать можно через СМС-сообщение. Для этого необходимо отправить сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует номеру участника:
- Valeriya Force
- Molodi
- Monokate
- The Elliens
- LAUD
- ЛЕЛЕКА
- Господин Вел
- KHAYAT
- Jerry Heil
- ЩукаРыба
Об окончании голосования ведущие объявят в эфире.
Новини.LIVE проводят онлайн-трансляцию Нацотбора на Евровидение-2026.
