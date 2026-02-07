Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Нацотбор на Евровидение — как голосовать за участников

Нацотбор на Евровидение — как голосовать за участников

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 21:29
Нацотбор на Евровидение-2026 — как проголосовать через Дію и СМС
Нацотбор на Евровидение-2026. Фото: кадр из видео

Десять финалистов Нацотбора на Евровидение-2026 уже выпустили, поэтому линии голосования открыты. Украинцы могут проголосовать двумя способами.

Новини.LIVE рассказывают, как проголосовать за участников.

Реклама
Читайте также:

Как проголосовать за участника Нацотбора на Евровидение-2026

Как и раньше, представителя Украины на Евровидении-2026 выберут по итогам совместного голосования: половину результата сформирует оценка жюри, еще 50% — голоса зрителей.

Поддержать участников можно будет через приложение "Дія" и с помощью СМС.

Участие в онлайн-опросе в "Дії" можно всем желающим от 14 лет. Для этого необходимо зайти в приложение и в разделе "Сервисы" выбрать "Опросы". Отдать голос можно только за одного участника.

null
Голосование в "Дії". Фото: скриншот

Также проголосовать можно через СМС-сообщение. Для этого необходимо отправить сообщение на номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует номеру участника:

  1. Valeriya Force
  2. Molodi
  3. Monokate
  4. The Elliens
  5. LAUD
  6. ЛЕЛЕКА
  7. Господин Вел
  8. KHAYAT
  9. Jerry Heil
  10. ЩукаРыба

Об окончании голосования ведущие объявят в эфире.

Новини.LIVE проводят онлайн-трансляцию Нацотбора на Евровидение-2026.

Напомним, 6 февраля букмекеры обновили прогнозы относительно возможного победителя Нацотбора на Евровидение-2026.

Кроме того, мы рассказывали, кто из финалистов Нацотбора имеет меньше всего прослушиваний.

Евровидение голосование конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации