Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Нацвідбір на Євробачення — як голосувати за учасників

Нацвідбір на Євробачення — як голосувати за учасників

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 21:29
Нацвідбір на Євробачення-2026 — як проголосувати через Дію та СМС
Нацвідбір на Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Десять фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026 вже випустили, тому лінії голосування відкрито. Українці можуть проголосувати двома способами.

Новини.LIVE розповідають, як проголосувати за учасників.

Реклама
Читайте також:

Як проголосувати за учасника Нацвідбору на Євробачення-2026

Як і раніше, представника України на Євробаченні-2026 оберуть за підсумками спільного голосування: половину результату сформує оцінка журі, ще 50% — голоси глядачів.

Підтримати учасників можна буде через застосунок "Дія" та за допомогою СМС.

Участь в онлайн-опитуванні в "Дії" можна усім охочим від 14 років. Для цього необхідно зайти в застосунок та в розділі "Сервіси" обрати "Опитування". Віддати голос можна лише за одного учасника.

null
Голосування в "Дії". Фото: скриншот

Також проголосувати можна через СМС-повідомлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає номеру учаснику:

  1. Valeriya Force 
  2. Molodi
  3. Monokate
  4. The Elliens 
  5. LAUD 
  6. LELÉKA
  7. Mr. Vel 
  8. KHAYAT 
  9. Jerry Heil
  10. ЩукаРиба

Про закінчення голосування ведучі оголосять в ефірі.

Новини.LIVE проводять онлайн-трансляцію Нацвідбору на Євробачення-2026

Нагадаємо, 6 лютого букмекери оновили прогнози щодо можливого переможця Нацвідбору на Євробачення-2026.

Крім того, ми розповідали, хто з фіналістів Нацвідбору має найменше прослуховувань.

Євробачення голосування конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації