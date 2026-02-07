Нацвідбір на Євробачення-2026 — як проголосувати через Дію та СМС

Нацвідбір на Євробачення — як голосувати за учасників
Десять фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026 вже випустили, тому лінії голосування відкрито. Українці можуть проголосувати двома способами.
Новини.LIVE розповідають, як проголосувати за учасників.
Як проголосувати за учасника Нацвідбору на Євробачення-2026
Як і раніше, представника України на Євробаченні-2026 оберуть за підсумками спільного голосування: половину результату сформує оцінка журі, ще 50% — голоси глядачів.
Підтримати учасників можна буде через застосунок "Дія" та за допомогою СМС.
Участь в онлайн-опитуванні в "Дії" можна усім охочим від 14 років. Для цього необхідно зайти в застосунок та в розділі "Сервіси" обрати "Опитування". Віддати голос можна лише за одного учасника.
Також проголосувати можна через СМС-повідомлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає номеру учаснику:
- Valeriya Force
- Molodi
- Monokate
- The Elliens
- LAUD
- LELÉKA
- Mr. Vel
- KHAYAT
- Jerry Heil
- ЩукаРиба
Про закінчення голосування ведучі оголосять в ефірі.
Новини.LIVE проводять онлайн-трансляцію Нацвідбору на Євробачення-2026.
