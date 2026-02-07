Нацвідбір на Євробачення-2026 — як проголосувати через Дію та СМС

Нацвідбір на Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Десять фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026 вже випустили, тому лінії голосування відкрито. Українці можуть проголосувати двома способами.

Новини.LIVE розповідають, як проголосувати за учасників.

Як проголосувати за учасника Нацвідбору на Євробачення-2026

Як і раніше, представника України на Євробаченні-2026 оберуть за підсумками спільного голосування: половину результату сформує оцінка журі, ще 50% — голоси глядачів.

Підтримати учасників можна буде через застосунок "Дія" та за допомогою СМС.

Участь в онлайн-опитуванні в "Дії" можна усім охочим від 14 років. Для цього необхідно зайти в застосунок та в розділі "Сервіси" обрати "Опитування". Віддати голос можна лише за одного учасника.

Голосування в "Дії". Фото: скриншот

Також проголосувати можна через СМС-повідомлення. Для цього необхідно надіслати повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає номеру учаснику:

Valeriya Force Molodi Monokate The Elliens LAUD LELÉKA Mr. Vel KHAYAT Jerry Heil ЩукаРиба

Про закінчення голосування ведучі оголосять в ефірі.

Новини.LIVE проводять онлайн-трансляцію Нацвідбору на Євробачення-2026.

