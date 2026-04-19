Monokate призналась, поедет ли на Евровидение и планирует ли голосовать

Monokate. Фото: monokatee/Instagram

Украинская певица Monokate призналась, что в этом году не наведается на Евровидение в Вену. Правда, исполнительница присоединится к мероприятиям, которые связаны с конкурсом. В частности, планирует выступать.

Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивном интервью главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Monokate рассказала о своих планах относительно Евровидения

"Именно в Вену я не поеду в этом году, но меня пригласили на дополнительные мероприятия, которые связаны с Евровидением. Я, например, еду в Загреб в Хорватию. Там будет Baby Lasagna, какая-то тусовка, там где-то буду выступать", — сообщила Monokate.

По словам певицы, она ежегодно переживает за тех, кто представляет Украину на Евровидении, но в то же время выбирает себе фаворитов среди представителей других стран.

"Каждый год голосую, если есть возможность. Просто всегда есть кто-то из другой страны, кто может сделать за меня. Также выбираю себе фаворитов. Например, с прошлого года я забрала себе группу Katarsis из Литвы. Я слушаю их, и я очень большая фанатка их", — призналась исполнительница.

Также она добавила, что во время выступления иногда забывает слова, но не переживает по этому поводу: кладет на пол листочек с текстом.

