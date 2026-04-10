Україна
SKYLERR призналась, за кого болеет на нынешнем Евровидении

SKYLERR призналась, за кого болеет на нынешнем Евровидении

Дата публикации 10 апреля 2026 08:48
SKYLERR призналась, за кого болеет на нынешнем Евровидении
Певица SKYLERR. Фото: УНИАН

Украинская певица SKYLERR призналась, что этап Национального отбора интересует ее даже больше, чем непосредственно финал Евровидения. Несмотря на отсутствие пристального внимания к нынешним перипетиям вокруг конкурса, артистка искренне поддерживает представительницу Украины LELÉKA и активно поощряет свою зарубежную аудиторию голосовать за нее.

Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивном интервью главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

SKYLERR рассказала о своем отношении к Евровидению

Международный песенный конкурс Евровидение традиционно привлекает внимание не только миллионов зрителей, но и представителей отечественного шоубизнеса.

Однако для украинской певицы SKYLERR главной музыкальной интригой года остается именно Национальный отбор. В интервью артистка откровенно поделилась своими зрительскими предпочтениями и рассказала, как поддерживает Украину на международной арене.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли она семейную традицию просмотра майских полуфиналов и финала Евровидения, исполнительница призналась, что Национальный отбор вызывает у нее гораздо больше азарта.

Несмотря на то, что в этом году она не следит за всеми скандалами и новостями конкурса слишком пристально, выступление украинской представительницы Виктории Лелеки (LELÉKA) точно не останется без ее внимания. Более того, SKYLERR активно привлекает к процессу голосования своих знакомых и поклонников, которые находятся за пределами страны.

"Больше есть традиция смотреть Нацотбор, даже, чем уже Евровидение в мае, но все же смотрим, всегда выступления Украины смотрим, волнуемся, если кто-то есть за рубежом, просим голосовать обязательно. В этом году я не так, что прям слежу, но мне попадаются новости, знаю, что Лелека у нас едет в этом году представлять Украину, волнуемся и поддерживаем обязательно", — прокомментировала певица.

Также Елена Халик поинтересовалась о возможном участии певицы в Национальном отборе следующего года. Впрочем, пока артистка не рассматривает для себя такой вариант событий и не строит долгосрочных планов относительно европейской сцены.

"Нет, пока не знаю, не думаю вообще об этом, пока нет", — коротко ответила SKYLERR.

Также Новини.LIVE поинтересовались у Светланы Тарабаровой, как она относится к нынешней представительнице Украины на Евровидении. Она отреагировала на волну критики против нее.

А Олена Тополя вспомнила о своем хите, с которым она представляла Украину в 2010 году на Евровидении. Она ответила, считает ли трек актуальным в нынешних реалиях, как относится к Виткории Лелеке и планирует ли перевыпускать свою песню Sweet People.

Отметим, что Виктория Лелека будет представлять Украину на Евровидении под 12 номером в полуфинале, который состоится 14 мая в Вене.

Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
