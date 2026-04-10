SKYLERR зізналася, за кого вболіває на цьогорічному Євробаченні

Співачка SKYLERR. Фото: УНІАН

Українська співачка SKYLERR зізналася, що етап Національного відбору цікавить її навіть більше, ніж безпосередньо фінал Євробачення. Попри відсутність пильної уваги до цьогорічних перипетій навколо конкурсу, артистка щиро підтримує представницю України LELÉKA та активно заохочує свою закордонну аудиторію голосувати за неї.

Про це виконавиця розповіла в ексклюзивному інтерв'ю головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

SKYLERR розповіла про своє ставлення до Євробачення

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення традиційно привертає увагу не лише мільйонів глядачів, а й представників вітчизняного шоубізнесу.

Проте для української співачки SKYLERR головною музичною інтригою року залишається саме Національний відбір. В інтерв'ю артистка відверто поділилася своїми глядацькими вподобаннями та розповіла, як підтримує Україну на міжнародній арені.

Відповідаючи на запитання про те, чи має вона родинну традицію перегляду травневих півфіналів та фіналу Євробачення, виконавиця зізналася, що Національний відбір викликає у неї значно більше азарту.

Попри те, що цьогоріч вона не стежить за всіма скандалами та новинами конкурсу надто пильно, виступ української представниці Вікторії Лелеки (LELÉKA) точно не залишиться поза її увагою. Більше того, SKYLERR активно залучає до процесу голосування своїх знайомих та прихильників, які перебувають за межами країни.

"Більше є традиція дивитись Нацвідбір, навіть, ніж вже Євробачення в травні, але все ж таки дивимося, завжди виступи України дивимося, хвилюємося, якщо хтось є за кордоном, просимо голосувати обов'язково. Цього року я не так, що прям слідкую, але мені попадаються новини, знаю, що Лелека у нас їде цього року представляти Україну, хвилюємося і підтримуємо обов'язково", — прокоментувала співачка.

Також Олена Халік поцікавилася про можливу участь співачки у Національному відборі наступного року. Втім, наразі артистка не розглядає для себе такий варіант подій та не будує довгострокових планів щодо європейської сцени.

"Ні, поки що не знаю, не думаю взагалі про це, поки що ні", — коротко відповіла SKYLERR.

Зазначимо, що Вікторія Лелека представлятиме Україну на Євробаченні під 12 номером у півфіналі, який відбудеться 14 травня у Відні.