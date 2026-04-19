Monokate зізналася, чи поїде на Євробачення та чи планує голосувати

Monokate. Фото: monokatee/Instagram

Українська співачка Monokate зізналася, що цьогоріч не навідається на Євробачення у Відень. Щоправда, виконавиця долучиться до заходів, які пов'язані з конкурсом. Зокрема, планує виступати.

Про це виконавиця розповіла в ексклюзивному інтерв'ю головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Monokate розповіла про свої плани щодо Євробачення

"Саме у Відень я не поїду цього року, але мене запросили на додаткові заходи, які пов'язані з Євробаченням. Я, наприклад, їду в Загреб у Хорватію. Там буде Baby Lasagna, якась тусовка, там десь виступатиму", — повідомила Monokate.

За словами співачки, вона щороку переживає за тих, хто представляє Україну на Євробаченні, але водночас обирає собі фаворитів серед представників інших країн.

"Кожного року голосую, якщо є можливість. Просто завжди є хтось з іншої країни, хто може зробити за мене. Також обираю собі фаворитів. Наприклад, із минулого року я забрала собі гурт гурт Katarsis із Литви. Я слухаю їх, і я дуже велика фанатка їх", — зізналася виконавиця.

Також вона додала, що під час виступу іноді забуває слова, але не переживає щодо цього: кладе на підлогу листочок із текстом.

