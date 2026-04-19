Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Monokate зізналася, чи поїде на Євробачення та чи планує голосувати

Monokate зізналася, чи поїде на Євробачення та чи планує голосувати

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 01:11
Monokate зізналася, чи поїде на Євробачення та чи планує голосувати
Monokate. Фото: monokatee/Instagram

Українська співачка Monokate зізналася, що цьогоріч не навідається на Євробачення у Відень. Щоправда, виконавиця долучиться до заходів, які пов'язані з конкурсом. Зокрема, планує виступати.

Про це виконавиця розповіла в ексклюзивному інтерв'ю головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Monokate розповіла про свої плани щодо Євробачення 

"Саме у Відень я не поїду цього року, але мене запросили на додаткові заходи, які пов'язані з Євробаченням. Я, наприклад, їду в Загреб у Хорватію. Там буде Baby Lasagna, якась тусовка, там десь виступатиму", — повідомила Monokate.

За словами співачки, вона щороку переживає за тих, хто представляє Україну на Євробаченні, але водночас обирає собі фаворитів серед представників інших країн.

"Кожного року голосую, якщо є можливість. Просто завжди є хтось з іншої країни, хто може зробити за мене. Також обираю собі фаворитів. Наприклад, із минулого року я забрала собі гурт гурт Katarsis із Литви. Я слухаю їх, і я дуже велика фанатка їх", — зізналася виконавиця.

Читайте також:

Також вона додала, що під час виступу іноді забуває слова, але не переживає щодо цього: кладе на підлогу листочок із текстом.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що SKYLERR більше цікавиться етапом Національного відбору, ніж фіналом Євробачення. Цьогоріч артистка підтримує представницю України LELÉKA. Сама ж вона брати участь у Нацвідборі поки що не планує.

Також Новини.LIVE з посиланням на Eurovisionworld писав, що букмекери оновили прогноз щодо переможця Євробачення-2026. Лідером бачать Фінляндію, яку представить дует Лінда Лампеніус та Піт Паркконен із піснею Liekinheitin. Україна поки що лише на дев'ятому місці.

Євробачення співачка конкурс
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації