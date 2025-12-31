Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Группа Molodi рассказала о расходах на Нацотбор-2026 — детали

Группа Molodi рассказала о расходах на Нацотбор-2026 — детали

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 10:32
Во сколько обходится подготовка к Нацотбору — Molodi ответили
Участники группы Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Один из финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 — группа Molodi. Сейчас участники активно готовятся к конкурсу. Этот этап предусматривает немало затрат и ресурсов.

Об этом Иван Степанищев и Кирилл Роговой рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Реклама
Читайте также:

Molodi признались, считают ли расходы на Нацотбор-2026

Как отметили участники группы Molodi, они не знают во сколько точно обходится подготовка к Национальному отбору. Артисты отметили, что полностью отдаются творчеству и не интересуются финансовой стороной вопроса.

"Если честно, мы не углубляемся в вопрос лейбла относительно средств. Что от этого изменится? Вместо этого мы просто стараемся делать свое дело хорошо — писать песни, играть концерты и так далее. А все эти финансовые вопросы... Мы очень рады, что у нас есть наш лейбл Makko Music, который нас поддерживает и закрывает все потребности. Мы не будем лезть в карман и спрашивать, во сколько что обходится", — пояснил Иван Степанищев.

Molodi відповіли, у скільки обходиться Нацвідбір
Группа Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Песня группы Molodi для Нацотбора на Евровидение

Кирилл Роговой добавил, что сейчас идет активная подготовка к Нацотбору. В частности, команда работает над постановкой номера.

"Песня уже готова, а постановка еще делается. Сейчас обсуждаем детали. Пока все на начальной стадии, но этот локомотив обычно очень резко трогается с места. Я думаю, что где-то в начале января уже будет готова концепция", — пояснил артист.

Роговой добавил, что впереди группу Molodi ждет немало репетиций и доработок. После создания готовой концепции будет понятно, где и что стоит подкорректировать.

Напомним, ранее участники группы Molodi рассказали, боятся ли конкурентов на Нацотборе-2026. Участие в конкурсе будут принимать опытные артисты.

Также мы рассказывали о том, что Monokate прокомментировала свое возвращение на Нацотбор. Она объяснила, почему хочет снова поехать на Евровидение.

Евровидение деньги финансы Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации