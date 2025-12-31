Во сколько обходится подготовка к Нацотбору — Molodi ответили

Группа Molodi рассказала о расходах на Нацотбор-2026 — детали
Один из финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 — группа Molodi. Сейчас участники активно готовятся к конкурсу. Этот этап предусматривает немало затрат и ресурсов.
Об этом Иван Степанищев и Кирилл Роговой рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.
Molodi признались, считают ли расходы на Нацотбор-2026
Как отметили участники группы Molodi, они не знают во сколько точно обходится подготовка к Национальному отбору. Артисты отметили, что полностью отдаются творчеству и не интересуются финансовой стороной вопроса.
"Если честно, мы не углубляемся в вопрос лейбла относительно средств. Что от этого изменится? Вместо этого мы просто стараемся делать свое дело хорошо — писать песни, играть концерты и так далее. А все эти финансовые вопросы... Мы очень рады, что у нас есть наш лейбл Makko Music, который нас поддерживает и закрывает все потребности. Мы не будем лезть в карман и спрашивать, во сколько что обходится", — пояснил Иван Степанищев.
Песня группы Molodi для Нацотбора на Евровидение
Кирилл Роговой добавил, что сейчас идет активная подготовка к Нацотбору. В частности, команда работает над постановкой номера.
"Песня уже готова, а постановка еще делается. Сейчас обсуждаем детали. Пока все на начальной стадии, но этот локомотив обычно очень резко трогается с места. Я думаю, что где-то в начале января уже будет готова концепция", — пояснил артист.
Роговой добавил, что впереди группу Molodi ждет немало репетиций и доработок. После создания готовой концепции будет понятно, где и что стоит подкорректировать.
Напомним, ранее участники группы Molodi рассказали, боятся ли конкурентов на Нацотборе-2026. Участие в конкурсе будут принимать опытные артисты.
Также мы рассказывали о том, что Monokate прокомментировала свое возвращение на Нацотбор. Она объяснила, почему хочет снова поехать на Евровидение.
Читайте Новини.LIVE!