Во сколько обходится подготовка к Нацотбору — Molodi ответили

Один из финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 — группа Molodi. Сейчас участники активно готовятся к конкурсу. Этот этап предусматривает немало затрат и ресурсов.

Об этом Иван Степанищев и Кирилл Роговой рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Molodi признались, считают ли расходы на Нацотбор-2026

Как отметили участники группы Molodi, они не знают во сколько точно обходится подготовка к Национальному отбору. Артисты отметили, что полностью отдаются творчеству и не интересуются финансовой стороной вопроса.

"Если честно, мы не углубляемся в вопрос лейбла относительно средств. Что от этого изменится? Вместо этого мы просто стараемся делать свое дело хорошо — писать песни, играть концерты и так далее. А все эти финансовые вопросы... Мы очень рады, что у нас есть наш лейбл Makko Music, который нас поддерживает и закрывает все потребности. Мы не будем лезть в карман и спрашивать, во сколько что обходится", — пояснил Иван Степанищев.

Песня группы Molodi для Нацотбора на Евровидение

Кирилл Роговой добавил, что сейчас идет активная подготовка к Нацотбору. В частности, команда работает над постановкой номера.

"Песня уже готова, а постановка еще делается. Сейчас обсуждаем детали. Пока все на начальной стадии, но этот локомотив обычно очень резко трогается с места. Я думаю, что где-то в начале января уже будет готова концепция", — пояснил артист.

Роговой добавил, что впереди группу Molodi ждет немало репетиций и доработок. После создания готовой концепции будет понятно, где и что стоит подкорректировать.

