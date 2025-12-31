Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Гурт Molodi розповів про витрати на Нацвідбір-2026 — деталі

Гурт Molodi розповів про витрати на Нацвідбір-2026 — деталі

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 10:32
У скільки обходиться підготовка до Нацвідбору — Molodi відповіли
Учасники гурту Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Один із фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 — гурт Molodi. Наразі учасники активно готуються до конкурсу. Цей етап передбачає чимало витрат та ресурсів.

Про це Іван Степаніщев та Кирило Роговий розповіли в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реклама
Читайте також:

Molodi зізналися, чи рахують витрати на Нацвідбір-2026

Як зазначили учасники гурту Molodi, вони не знають у скільки точно обходиться підготовка до Національного відбору. Артисти наголосили, що повністю віддаються творчості та не цікавляться фінансовою стороною питання.

"Якщо чесно, ми не заглиблюємось у питання лейблу стосовно коштів. Що від цього зміниться? Натомість ми просто намагаємося робити свою справу добре — писати пісні, грати концерти і так далі. А всі ці фінансові питання... Ми дуже раді, що у нас є наш лейбл Makko Music, який нас підтримує та закриває всі потреби. Ми не будемо лізти в кишеню та запитувати, у скільки що обходиться", — пояснив Іван Степаніщев.

Molodi відповіли, у скільки обходиться Нацвідбір
Гурт Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Пісня гурту Molodi для Нацвідбору на Євробачення

Кирило Роговий додав, що наразі триває активна підготовка до Нацвідбору. Зокрема, команда працює над постановкою номера.

"Пісня вже готова, а постановка ще робиться. Зараз обговорюємо деталі. Поки що все на початковій стадії, але цей локомотив зазвичай дуже різко рушає з місця. Я думаю, що десь на початку січня вже буде готова концепція", — пояснив артист.

Роговий додав, що попереду на гурт Molodi чекає чимало репетицій та доопрацювань. Після створення готової концепції буде зрозуміло, де і що варто підкорегувати.

Нагадаємо, раніше учасники гурту Molodi розповіли, чи бояться конкурентів на Нацвідборі-2026. Участь у конкурсі братимуть досвідчені артисти.

Також ми розповідали про те, що Monokate прокоментувала своє повернення на Нацвідбір. Вона пояснила, чому хоче знову поїхати на Євробачення.

Євробачення гроші фінанси Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації