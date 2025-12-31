Учасники гурту Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Один із фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 — гурт Molodi. Наразі учасники активно готуються до конкурсу. Цей етап передбачає чимало витрат та ресурсів.

Про це Іван Степаніщев та Кирило Роговий розповіли в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Molodi зізналися, чи рахують витрати на Нацвідбір-2026

Як зазначили учасники гурту Molodi, вони не знають у скільки точно обходиться підготовка до Національного відбору. Артисти наголосили, що повністю віддаються творчості та не цікавляться фінансовою стороною питання.

"Якщо чесно, ми не заглиблюємось у питання лейблу стосовно коштів. Що від цього зміниться? Натомість ми просто намагаємося робити свою справу добре — писати пісні, грати концерти і так далі. А всі ці фінансові питання... Ми дуже раді, що у нас є наш лейбл Makko Music, який нас підтримує та закриває всі потреби. Ми не будемо лізти в кишеню та запитувати, у скільки що обходиться", — пояснив Іван Степаніщев.

Гурт Molodi. Фото: instagram/molodi.official

Пісня гурту Molodi для Нацвідбору на Євробачення

Кирило Роговий додав, що наразі триває активна підготовка до Нацвідбору. Зокрема, команда працює над постановкою номера.

"Пісня вже готова, а постановка ще робиться. Зараз обговорюємо деталі. Поки що все на початковій стадії, але цей локомотив зазвичай дуже різко рушає з місця. Я думаю, що десь на початку січня вже буде готова концепція", — пояснив артист.

Роговий додав, що попереду на гурт Molodi чекає чимало репетицій та доопрацювань. Після створення готової концепції буде зрозуміло, де і що варто підкорегувати.

