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Главная Евровидение Евровидение пройдет в городе Бургас в мае 2027 года

Евровидение пройдет в городе Бургас в мае 2027 года

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Дата публикации 13 августа 2026 12:04
Евровидение-2027: конкурс пройдет в Бургасе
Победительница Евровидения-2026 DARA. Фото: Eurovision

Болгария определилась с городом проведения песенного конкурса Евровидение-2027. Он состоится в Бургасе на "Арене Бургас". Конкурс пройдет в мае следующего года.

Об этом сообщила пресс-служба Евровидения, передает Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евровидение-2027 в Бургасе

Самый современный спортивно-развлекательный комплекс Болгарии "Арена Бургас" в следующем году станет площадкой для трех масштабных концертных шоу:

  • 11 и 13 мая — полуфиналы;
  • 15 мая — гранд-финал.
Арена Бургас, де пройде Євробачення-2027
"Арена Бургас". Фото: Eurovision

Вместимость "Арены Бургас" составляет около 15 000 зрителей, что соответствует стандарту Европейского вещательного союза для проведения масштабных шоу.

Что известно о городе Бургас

Бургас — четвертый по численности населения город Болгарии, расположенный на живописном побережье Черного моря.

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Бургас
Бургас. Фото: tripmydream

От Софии его отделяет около 400 км, а до Варны — одного из самых известных морских курортов страны — менее 150 км.

Главным преимуществом Бургаса является удачная логистика и разумная планировка. Вместо хаотичной застройки город сделал ставку на зеленые зоны и инфраструктуру.

Аэропорт расположен в 10 километрах к северо-востоку от центра города, и между этими двумя пунктами курсирует регулярный автобусный маршрут.

Болгарське місто Бургас
Бургас и море. Фото: tripmydream

Кроме того, город имеет железнодорожное сообщение с Софией и другими населенными пунктами вдоль побережья Черного моря.

Бургас предлагает готовую туристическую инфраструктуру — побережье, сотни отелей и компактное расположение всех объектов.

Проведение полуфиналов 11 и 13 мая и финала 15 мая 2027 года фактически откроет летний туристический сезон в Болгарии на месяц раньше, чем обычно.

Как писали Новини.LIVE, для следующего конкурса Евровидение утвердили обновленные правила. В частности, страна-организатор не сможет принимать конкурс, если из-за войны или других рисков для безопасности проведение мероприятия станет опасным.

Кроме того, впервые в истории в Евровидении примет участие Канада. Она дебютирует после получения статуса полноправного члена Европейского вещательного союза.

Евровидение Болгария конкурс
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко

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